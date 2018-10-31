Стилус Apple Penci не работает в связке с новым планшетом iPad Pro





Накануне состоялась презентация новых планшетов iPad Pro, однако новые устройства не работают с фирменным стилусом Apple Pencil. Как оказалось, новые планшеты функционируют исключительно с Apple Pencil 2, поэтому владельцам девайсов придётся покупать ещё одно устройство, чтобы пользоваться новинкой в полном объёме. В связи с этим в адрес купертиновцев посыпались обвинения в том, что они решили, таким образом, нарастить свою прибыль.Новые планшет и стилус в продаже появятся с 7 ноября текущего года. Что касается Apple Pencil 2, то его стоимость составит 129 долларов, что на 30 долларов превышает цену первоначальной версии.