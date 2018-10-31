Стилус Apple Penci не работает в связке с новым планшетом iPad Pro
Многие поклонники «яблочной» компании с нетерпением ждали выхода нового стилуса Apple Pencil, но, как оказалось, в связке с новыми iPad Pro он не функционирует. По этой причине пользователи не смогут насладиться всеми возможностями новинки.
Накануне состоялась презентация новых планшетов iPad Pro, однако новые устройства не работают с фирменным стилусом Apple Pencil. Как оказалось, новые планшеты функционируют исключительно с Apple Pencil 2, поэтому владельцам девайсов придётся покупать ещё одно устройство, чтобы пользоваться новинкой в полном объёме. В связи с этим в адрес купертиновцев посыпались обвинения в том, что они решили, таким образом, нарастить свою прибыль.
Новые планшет и стилус в продаже появятся с 7 ноября текущего года. Что касается Apple Pencil 2, то его стоимость составит 129 долларов, что на 30 долларов превышает цену первоначальной версии.
Накануне состоялась презентация новых планшетов iPad Pro, однако новые устройства не работают с фирменным стилусом Apple Pencil. Как оказалось, новые планшеты функционируют исключительно с Apple Pencil 2, поэтому владельцам девайсов придётся покупать ещё одно устройство, чтобы пользоваться новинкой в полном объёме. В связи с этим в адрес купертиновцев посыпались обвинения в том, что они решили, таким образом, нарастить свою прибыль.
Новые планшет и стилус в продаже появятся с 7 ноября текущего года. Что касается Apple Pencil 2, то его стоимость составит 129 долларов, что на 30 долларов превышает цену первоначальной версии.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 20:00