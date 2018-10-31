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Чтение рассказов на Google Home будет сопровождаться музыкой и звуковыми эффектами

Компания Google вместе с Disney выпустили обновление для своей современной системы умного дома типа Google Home. Оно помогает разнообразить чтение детских книг. В данном случае чтение рассказов сопровождаться будет негромкой музыкой, а также звуковыми эффектами.

Чтение рассказов на Google Home будет сопровождаться музыкой и звуковыми эффектами

Системой используется распознавание голоса. Она понимает, когда пользователь завершил чтение либо перешёл к прочему фрагменту. Стоит отметить, что при помощи нового приложения не все книги можно читать. Данная система поддерживает рассказы популярной серии Little Golden Books. Также Disney добавила сказки, основой которых являются популярные мультфильмы компании. Поддерживаемые книги можно приобрести в крупных супермаркетах, а также книжных магазинах Соединённых Штатов. Новые голосовые помощники часто применяют для обучения, а также развлечения детей. К примеру, недавно в умные детские часы отечественной марки Elari была встроена Алиса.


Стоит напомнить, что в Шуе планируют создать первый полностью российский ноутбук версии Aquarius Cmp NS 565.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:40

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