Роман Гриценко настроен серьезно в отношениях с Маргаритой Овсянниковой

«Вы пара?? ... Вы пишете это везде! Ребятки, мы пока с Гриценко решили держать это в тайне. Рано или поздно вы все равно все узнаете!», - написала девушка на своей странице в социальной сети Instagram, чем очень огорчила своих фанатов.

«Рома наконец-то нашел своего человека. У него действительно появились чувства к Марго. Сейчас ребята улетели отдыхать, где наслаждаются друг другом. Надеюсь, когда они вернутся в Москву, то смогут сохранить отношения», - сообщил он.

«Круто. Наконец-то Рома Бузову забыл. Счастья вам. Хорошая пара», «Молодцы ребята, отлично смотрятся и, кажется, даже подходят друг другу, такие веселые и позитивные, безо всякого занудства, одним словом, приятно наблюдать за ними», - отреагировали фанаты телестройки.





Тем не менее, несмотря на очевидные факты, Рома и Марго отказываются комментировать происходящее между ними.Многие были уверены в том, что возлюбленные не будут скрывать своих отношений и поделятся с ними своими чувствами, но увы. Впрочем, пролить свет в сложившейся ситуации вызвался друг Ромы, бывший участник реалити-шоу Арай Чобанян.Также он отметил, что Гриценко имеет самые серьезные намерения и планирует съехаться в одну квартиру с Овсянниковой.