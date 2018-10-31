Анастасия Волочкова в Instagram показала снимок с букетом цветов от загадочного поклонника

Анастасия Волочкова поделилась с читателями своего микроблога в Instagram фотографией, где стоит на фоне ступенек с красивым букетом роз. Под постом танцовщица отметила, что за последние 30 дней ей удалось пережить такую гамму эмоций, которую не приходилось пережить никому. Также она написала первую букву имени своего загадочного кавалера: «Спасибо, М! За эти эмоции».Читатели блога Волочковой стали подозревать, что к балерине вернулся ее бывший кавалер по имени Михаил. Большая часть комментариев под публикацией была негативной. Многие обвинили ее в алкоголизме, а кто-то отметил, что этот букет не такой красивый, как предыдущие.