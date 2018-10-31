«Дом-2»: Денис Кондратьев снова попытался «развести» Анастасию Ендальцеву, чтобы та заплатила за ужин в ресторане





У телеведущих, участников и телезрителей «Дома-2» то и дело меняется мнение об Анастасии Ендальцевой. Девушку то позорят на всю страну, несколько недель подряд обсуждая, как она подвыпившая занималась «волшебством» с Захаром Саленко на пляже, то начинают поощрять и не обращать внимание на ее провокации и драки.По словам самой Анастасии Ендальцевой, она готова к отношениям, однако на Сейшельских островах очень мало вариантов – Даниил Сахнов, Денис Кондратьев и Константин Пугач. А после того, что произошло с девушкой вчера, потенциальных возлюбленных, как оказалось, стало еще меньше.Дело в том, что Анастасия снова согласилась поехать на романтическое свидание с Денисом Кондратьевым. Мужчина пообещал, что вкусно накормит и напоит красавицу за то, что в прошлый раз, когда он забыл на острове деньги, она расплатилась за ужин. Впрочем, когда дело дошло до оплаты счета, выяснилось, что участник снова оставил кредитную карту дома, поэтому предложил Анастасии Ендальцевой снова заплатить за ужин.Сама Анастасия до сих пор так и не может понять, что это была за проверка со стороны Дениса, и какой реакции мужчина от нее ожидал. Тем не менее, Ендальцева отказалась вновь оплачивать счет в ресторане и назвала Кондратьева «альфонсом». Девушка предложила мужчине договориться с хозяевами заведения, ведь заплатить за еду можно своим трудом, к примеру, перемыть в кафе всю грязную посуду.В итоге по возвращению на Сейшелы Денис Кондратьев принялся во всеуслышание заявлять, что его очень разочаровала Анастасия Ендальцева. Участник реалити-шоу «Дом-2» назвал девушку «меркантильной» дамой, а также подчеркнул, что у него не хватит ни денег, ни нервов, чтобы воплощать в жизнь все ее прихоти.А вот Настя убеждена, что это была не проверка Дениса, а чистой воды «развод». Ендальцева поспешила отметить, что Кондратьев не привык платить по счетам, но и она этого делать не намерена.