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Победитель шоу «Замуж за Бузову» заявил, что ничего не заработал на отношениях с Ольгой

Победителя реалити-шоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева уже которую неделю обвиняют в нечестности, предательстве и корысти по отношению к звездной ведущей «ДОМа-2».

Лебедев безуспешно пытается оправдаться и перед Ольгой, и перед зрителями, однако мужчине сложно реабилитироваться в глазах миллионной публики, тем более что компромат на него «железный».

Победитель шоу «Замуж за Бузову» заявил, что ничего не заработал на отношениях с Ольгой

В одном из интервью Денис Лебедев отметил, что совсем ничего не заработал на отношениях с Бузовой, а наоборот – только тратил.

По словам мужчины, он действительно влюбился в звезду и ради Ольги Бузовой готов отказаться от других женщин.

Победитель шоу «Замуж за Бузову» заявил, что ничего не заработал на отношениях с Ольгой

Сама Бузова не реагирует на все откровения и поползновения к примирению Лебедева и полностью окунулась в работу, что для нее намного привычнее, чем «разводить амуры».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:21

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