Победитель шоу «Замуж за Бузову» заявил, что ничего не заработал на отношениях с Ольгой





Лебедев безуспешно пытается оправдаться и перед Ольгой, и перед зрителями, однако мужчине сложно реабилитироваться в глазах миллионной публики, тем более что компромат на него «железный».В одном из интервью Денис Лебедев отметил, что совсем ничего не заработал на отношениях с Бузовой, а наоборот – только тратил.По словам мужчины, он действительно влюбился в звезду и ради Ольги Бузовой готов отказаться от других женщин.Сама Бузова не реагирует на все откровения и поползновения к примирению Лебедева и полностью окунулась в работу, что для нее намного привычнее, чем «разводить амуры».