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Британский стилист Сэм Бернетт раскрыл секрет идеальной прически без укладки

Руководитель салона красоты Hare & Bone Сэм Бернетт в своем интервью для британской газеты The Sun рассказал о секретах идеальных причесок без траты времени на укладку. По его словам мокрые волосы лучше не расчесывать.

Британский стилист Сэм Бернетт раскрыл секрет идеальной прически без укладки

Сэм Бернетт рекомендует представительницам прекрасного пола отказаться от сушки волос феном, а дать им возможность высохнуть самостоятельно во время сна. Если нужно добиться эффекта «волн», тогда наполовину сухие волосы нужно собрать в «пучок» или заплести в косы. Величину волны можно контролировать с помощью размера косы и высоты «пучка».

Чтобы сохранить здоровую структуру волос и не мешать их правильному расположению, не стоит пользоваться расческой, когда волосы мокрые. Необходимо дождаться их полного высыхания. Руководитель салона красоты Raw Энтони Нейдер также уверен, что залогом идеальной укладки является грамотная сушка волос после мытья.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:40

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