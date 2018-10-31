OnePlus новую линейку первых умных телевизоров OnePlus TV будет продавать в Индии
Компания OnePlus начнёт продавать новую линейку первых умных современных телевизоров OnePlus TV на территории Индии. Изначально считалось, что данной страной станет Китай.
Карл Пей, являющийся главой компании OnePlus, заметил, что версию OnePlus TV станут выпускать, ориентируясь на премиальный сегмент современного рынка телевизоров. Пока не сообщается, какой будет цена данного устройства. Компания настроена выпускать телевизоры в Индии, так как надеется, что в этой стране новинку ожидает большой успех.
По словам Карла Пея, после телевизора компания в течение нескольких лет собирается выпустить еще ряд интересных устройств, при этом расширив портфолио собственных продуктов.
Карл Пей, являющийся главой компании OnePlus, заметил, что версию OnePlus TV станут выпускать, ориентируясь на премиальный сегмент современного рынка телевизоров. Пока не сообщается, какой будет цена данного устройства. Компания настроена выпускать телевизоры в Индии, так как надеется, что в этой стране новинку ожидает большой успех.
По словам Карла Пея, после телевизора компания в течение нескольких лет собирается выпустить еще ряд интересных устройств, при этом расширив портфолио собственных продуктов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:26