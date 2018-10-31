Компания «АвтоВАЗ» начала производить новый багги на базе LADA Granta
На производственных мощностях компании «АвтоВАЗ» стартовала сборка нового багги, построенного на базе LADA Granta. Особенностью новинки является энергоэффективность, так как расход топлива будет минимальным.
Новое транспортное средство визуально будет напоминать внедорожник без кузова, однако его размеры значительно меньше. В подкапотном пространстве багги разместится двигатель объёмом 1,0 литра производительностью 90 лошадиных сил. По словам разработчиков, силовой агрегат станет потреблять 4 литра горючего на 100 километров пути.
Представители компании «АвтоВАЗ» отмечают, что багги является «пляжным вариантом» LADA Granta и кроссовера, объединённых в одно транспортное средство. На данный момент это вся информация, которая имеется о технических характеристиках новинки. По предположению экспертов, новое транспортное средство появится в продаже в конце следующего года.
Новое транспортное средство визуально будет напоминать внедорожник без кузова, однако его размеры значительно меньше. В подкапотном пространстве багги разместится двигатель объёмом 1,0 литра производительностью 90 лошадиных сил. По словам разработчиков, силовой агрегат станет потреблять 4 литра горючего на 100 километров пути.
Представители компании «АвтоВАЗ» отмечают, что багги является «пляжным вариантом» LADA Granta и кроссовера, объединённых в одно транспортное средство. На данный момент это вся информация, которая имеется о технических характеристиках новинки. По предположению экспертов, новое транспортное средство появится в продаже в конце следующего года.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:10