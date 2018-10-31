Компания «АвтоВАЗ» начала производить новый багги на базе LADA Granta





Новое транспортное средство визуально будет напоминать внедорожник без кузова, однако его размеры значительно меньше. В подкапотном пространстве багги разместится двигатель объёмом 1,0 литра производительностью 90 лошадиных сил. По словам разработчиков, силовой агрегат станет потреблять 4 литра горючего на 100 километров пути.Представители компании «АвтоВАЗ» отмечают, что багги является «пляжным вариантом» LADA Granta и кроссовера, объединённых в одно транспортное средство. На данный момент это вся информация, которая имеется о технических характеристиках новинки. По предположению экспертов, новое транспортное средство появится в продаже в конце следующего года.