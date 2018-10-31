АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Предсказания Ванги, которые касаются 2019 года
EUR 74.79 USD 65.77
Курс валют на 31.10.2018

В Колумбии монахиня оставила монастырь и стала порномоделью

В Колумбии молодая монахиня оставила монастырь и стала порномоделью. В религиозной общине она провела 8 лет.

В Колумбии монахиня оставила монастырь и стала порномоделью

Жительница города Итуанго стала послушницей монастыря в 10-летнем возрасте, когда однажды школьный урок посетили местные монахини и рассказали о том, как хорошо жить, воздерживаясь от супружеских отношений. На тот момент ребёнок решил, что такой образ жизни являлся его призванием, однако через некоторое время девочка влюбилась в учителя, преподававшего в монастыре теологию.

В 18 лет девушка осознала, что хочет создать собственную семью, и ушла из общины, устроившись работать в компанию Nestle. Там у неё состоялось знакомство с владельцем порнографического сайта, и он предложил коллеге стать соответствующей моделью.

Несмотря на отговоры священников, девушка согласилась и пока не видит в своём заработке ничего плохого. Работа порномоделью «не мешает» ей каждое воскресенье ходить в церковь.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Дом-2»: Денис Кондратьев снова попытался
Компания Tata продемонстрировала флагманскую
Nubia представила смартфон версии Nubia X на два
Победитель шоу «Замуж за Бузову» заявил, что
Анна Седокова в Instagram опровергла слухи о
В Колумбии монахиня оставила монастырь и стала
Киру Найтли раскритиковали за странный наряд на
Житель Благовещенска откопал на даче десятки
Обнародованы вредные добавки в современном хлебе
Geekbench: Google создаёт устройство с
Гигантская чёрная дыра находится ближе к Земле,
Участница «Дома-2» Юнна Волкова призналась, что
Андрей Гайдулян впервые высказался о скандальном
На Камчатке сотрудники золотодобывающего
Беременная Екатерина Вуличенко в Instagram
Актриса Мария Аронова призналась о пополнении в
Уфологи: Нибиру сошла с орбиты, а её обитатели
Владимир Путин постановил сохранить льготы
Ученые: Веганская диета борется с депрессией и
В Сети опубликовали живые снимки смартфона Honor
Новая драка на «Дом-2»: Ксения Пригоровская
Кирилл Серебренников номинирован на премию
Маша Распутина показала поклонникам в Instagram
Саша Черно опровергла слухи о первом браке Иосифа
Во Франции дизельные автомобили исчезнут с 2024
Эксперты советуют не пользоваться туалетной
Певица Рианна продвигает свой бренд нижнего белья
LG разрабатывает смартфон с шестью камерами
Елена Воробей госпитализирована из-за проблем с
Захар Саленко хочет наладить отношения с Ириной
Просмотреть все новости