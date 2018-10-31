В Колумбии монахиня оставила монастырь и стала порномоделью





Жительница города Итуанго стала послушницей монастыря в 10-летнем возрасте, когда однажды школьный урок посетили местные монахини и рассказали о том, как хорошо жить, воздерживаясь от супружеских отношений. На тот момент ребёнок решил, что такой образ жизни являлся его призванием, однако через некоторое время девочка влюбилась в учителя, преподававшего в монастыре теологию.В 18 лет девушка осознала, что хочет создать собственную семью, и ушла из общины, устроившись работать в компанию Nestle. Там у неё состоялось знакомство с владельцем порнографического сайта, и он предложил коллеге стать соответствующей моделью.Несмотря на отговоры священников, девушка согласилась и пока не видит в своём заработке ничего плохого. Работа порномоделью «не мешает» ей каждое воскресенье ходить в церковь.