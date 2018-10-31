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Участница «Дома-2» Юнна Волкова призналась, что раньше весила на 35 кг больше

Эпатажная участница телепроекта «Дом-2» Юнна Волкова рассказала, сколько она весила несколько лет назад, чем удивила многих своих коллег по съемочной площадке и телезрителей.

Уже 22 декабря Александра Черно наконец-таки станет законной супругой Иосифа Оганесяна. Оказалось, что несмотря на то, что программа «Перезагрузка», в которой участвовала не так давно Саша, провалилась, девушка не теряет надежды привести себя в форму и похудеть на несколько килограмм к самому важному дню в своей жизни.

Участница «Дома-2» Юнна Волкова призналась, что раньше весила на 35 кг больше

А помочь Александре в этом решила Юнна Волкова, которая во всеуслышание заявила, что знает несколько методов, которые уж точно поспособствуют похудению Черно. По словам блондинки, несколько лет назад она весила в разы больше, чем сейчас, однако ей удалось взять все под свой контроль и избавиться от невыносимого лишнего веса.

На официальной страничке телестройки Юнна Волкова опубликовала пост, в котором призналась, что за время беременности поправилась примерно на 35 килограмм и весила 85 килограмм. Впрочем, всего за несколько месяцев от лишнего веса на теле участницы реалити-шоу «Дом-2» не осталось и следа.

«После родов я весила 85 и за полгода скинула 35 кг. По сути, можно есть все что угодно, вредную и калорийную еду, но только утром. Сашу Черно заинтересовала моя история похудения, и она пригласила меня к себе в комнату, чтобы пообщаться. Я объяснила, что особого контроля не нужно и правильное питание не обязательно, просто надо контролировать порции..» - пишет Юнна на официальном портале «Дома-2».


Участница «Дома-2» Юнна Волкова призналась, что раньше весила на 35 кг больше

По мнению блондинки, ее метод похудения отлично подходит для ленивой толстушки телепроекта. Ведь Александра сможет позволять себе кушать даже бутерброды, но не 10 штук, а, к примеру, 2 , тем самым воздействуя на сужение своего желудка.

По словам Юнны, самым важным моментом является то, что кушать можно только до 6 часов вечера. После 18:00 ничего, кроме чистой негазированной воды, нельзя. Таким методом похудения Волкова теряла каждый день по 1 килограмму. В конце своего поста блондинка подчеркнула, что готова помочь пышнотелой невесте избавиться от лишних килограмм.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:38

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