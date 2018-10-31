Участница «Дома-2» Юнна Волкова призналась, что раньше весила на 35 кг больше

«После родов я весила 85 и за полгода скинула 35 кг. По сути, можно есть все что угодно, вредную и калорийную еду, но только утром. Сашу Черно заинтересовала моя история похудения, и она пригласила меня к себе в комнату, чтобы пообщаться. Я объяснила, что особого контроля не нужно и правильное питание не обязательно, просто надо контролировать порции..» - пишет Юнна на официальном портале «Дома-2».





Уже 22 декабря Александра Черно наконец-таки станет законной супругой Иосифа Оганесяна. Оказалось, что несмотря на то, что программа «Перезагрузка», в которой участвовала не так давно Саша, провалилась, девушка не теряет надежды привести себя в форму и похудеть на несколько килограмм к самому важному дню в своей жизни.А помочь Александре в этом решила Юнна Волкова, которая во всеуслышание заявила, что знает несколько методов, которые уж точно поспособствуют похудению Черно. По словам блондинки, несколько лет назад она весила в разы больше, чем сейчас, однако ей удалось взять все под свой контроль и избавиться от невыносимого лишнего веса.На официальной страничке телестройки Юнна Волкова опубликовала пост, в котором призналась, что за время беременности поправилась примерно на 35 килограмм и весила 85 килограмм. Впрочем, всего за несколько месяцев от лишнего веса на теле участницы реалити-шоу «Дом-2» не осталось и следа.По мнению блондинки, ее метод похудения отлично подходит для ленивой толстушки телепроекта. Ведь Александра сможет позволять себе кушать даже бутерброды, но не 10 штук, а, к примеру, 2 , тем самым воздействуя на сужение своего желудка.По словам Юнны, самым важным моментом является то, что кушать можно только до 6 часов вечера. После 18:00 ничего, кроме чистой негазированной воды, нельзя. Таким методом похудения Волкова теряла каждый день по 1 килограмму. В конце своего поста блондинка подчеркнула, что готова помочь пышнотелой невесте избавиться от лишних килограмм.