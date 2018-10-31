Виктория Дайнеко в Instagram опубликовала архивный видеоролик, где ей 17 лет
Знаменитая российская певица Виктория Дайнеко в своем аккаунте соцсети Instagram опубликовала видеоролик из личного архива, где поет на «Фабрики звезд», тогда ей было 17 лет. Поклонники артистки оценили красивый голос любимого кумира.
На видео Виктория Дайнеко и ее партнер по сцене греческий исполнитель Сакис Рувас на «Фабрики звезд» выступают дуэтом. Благодаря этому проекту девушка обрела популярность в России и за ее пределами. На сегодняшний день певица радует зрителей и слушателей новыми песнями, а также занимается воспитанием 3-летней дочери Лидии, отцом которой является барабанщик Дмитрий Клейман. Под постом Виктория Дайнеко написала: «Минутка ностальгии и мои 17 лет, как же я люблю проект «Фабрика Звезд», и как ему благодарна».
Читатели блога Дайнеко засыпали кумира комплиментами. Многие отметили, что в 31 год она сохранила красоту 17-летней девушки. Также поклонники отметили, что певица обладает отличным голосом.
На видео Виктория Дайнеко и ее партнер по сцене греческий исполнитель Сакис Рувас на «Фабрики звезд» выступают дуэтом. Благодаря этому проекту девушка обрела популярность в России и за ее пределами. На сегодняшний день певица радует зрителей и слушателей новыми песнями, а также занимается воспитанием 3-летней дочери Лидии, отцом которой является барабанщик Дмитрий Клейман. Под постом Виктория Дайнеко написала: «Минутка ностальгии и мои 17 лет, как же я люблю проект «Фабрика Звезд», и как ему благодарна».
Читатели блога Дайнеко засыпали кумира комплиментами. Многие отметили, что в 31 год она сохранила красоту 17-летней девушки. Также поклонники отметили, что певица обладает отличным голосом.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:15