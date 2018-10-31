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Nubia представила смартфон версии Nubia X на два дисплея

Компания Nubia представила смартфон версии Nubia X, с двумя дисплеями. Второй 5,1-дюймовый дисплей модели обладает системой защиты глаз от негативного влияния излучения.

Nubia представила смартфон версии Nubia X на два дисплея

Основной 6,26-дюймовый экран занимает примерно 93,6 процентов площади лицевой панели. Разрешение составляет 2280х1080 рх. Оба экрана выполнены по технологии OLED. Одна из камер является сдвоенной с датчиками изображения на 24/16 Мп. Верхняя панель смартфона содержит ИК-передатчик. Его можно использовать для управления современной бытовой техникой. Устройство получило разъем USB-C, а также поддержку технологии быстрой эффективной зарядки NeoCharge на 18 Вт. На двух панелях дисплея работают дактилоскопические датчики, позволяя переключаться между экранами.

Аппаратной основой является Qualcomm Snapdragon 845. АКБ имеет ёмкость на 3800 мАч. ОС выступает Android 8.1. За младшую версию под управлением ОЗУ на 6 ГБ и ПЗУ на 64 ГБ нужно отдать от $473. А вот старшая версия в ОЗУ на 8 ГБ и ПЗУ на 256 ГБ расценивается в $600. Новинка поступит в продажу 5 ноября.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:23

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