На Камчатке сотрудники золотодобывающего предприятия бастуют против низких зарплат





Речь идёт о месторождении «Аметистовое», самым крупном на территории данного субъекта РФ, с золотыми запасами в 52 тонны и серебряными – втрое больше. Его владельцем является компания «Золото Камчатки». Претензией митингующих является недоплата в этом месяце и низкая зарплата в целом. Рабочие пожаловались, что оплата их труда не менялась с 2009 года, притом что данный драгметалл всегда в цене.Среди требований бастующих – поднятие зарплат, оплата больничных, межвахтовых отдыхов, закрепление за ними комнат в общежитиях. В связи с инцидентом золотодобывающее предприятие вынуждено было временно прекратить работу.