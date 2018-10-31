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На Камчатке сотрудники золотодобывающего предприятия бастуют против низких зарплат

На Камчатке сотрудники одного из самых крупных золотодобывающих предприятий страны в количестве 78 человек бастуют против низких зарплат. Предварительно, рабочие протестуют из-за пониженных зарплат, выданных им в этом месяце в связи с «невыполненным планом».

На Камчатке сотрудники золотодобывающего предприятия бастуют против низких зарплат

Речь идёт о месторождении «Аметистовое», самым крупном на территории данного субъекта РФ, с золотыми запасами в 52 тонны и серебряными – втрое больше. Его владельцем является компания «Золото Камчатки». Претензией митингующих является недоплата в этом месяце и низкая зарплата в целом. Рабочие пожаловались, что оплата их труда не менялась с 2009 года, притом что данный драгметалл всегда в цене.

Среди требований бастующих – поднятие зарплат, оплата больничных, межвахтовых отдыхов, закрепление за ними комнат в общежитиях. В связи с инцидентом золотодобывающее предприятие вынуждено было временно прекратить работу.



 
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Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:29

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