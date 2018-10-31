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Гигантская чёрная дыра находится ближе к Земле, чем предполагалось

После детального изучения компактного радиоисточника Sgr A* в центре Млечного Пути астрономы выяснили, что гигантская чёрная дыра находится значительно ближе к Земле, чем считалось ранее. Исследования эксперты проводили при помощи инструмента GRAVITY.

Гигантская чёрная дыра находится ближе к Земле, чем предполагалось

Радиоисточник Sgr A* от Земли удалён примерно на 26 тысяч световых лет, недавно астрономы выяснили, он является сверхмассивной чёрной дырой. С четырёх телескопов, установленных в Чили, специалисты зафиксировали три яркие вспышки инфракрасного излучения, исходящего от высокоэнергетических электронов. Эти вспышки связаны с «горячими точками» газа, которые передвигаются во внутренней части аккреционного диска, при релятивистской скорости.

Во время наблюдения за радиоисточником Sgr A* астрономы заметили, что движение частиц вокруг чёрной дыры происходит по часовой стрелке. В результате своих исследований специалисты пришли к выводу, что гигантская чёрная дыра находится на более близком расстоянии от Земли, чем считалось ранее.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:40

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