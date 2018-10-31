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Биологи создали глазной имплант, который предотвращает слепоту

Биологи компании Genentech создали имплантат, который позволит предотвратить слепоту. Новое изобретение специалистов размером с рисовое зернышко.

Биологи создали глазной имплант, который предотвращает слепоту

Биологи создали имплантат со встроенной капсулой, в которой находится лекарственный препарат под названием луцентис. Специалисты сообщают, что она вживляется в глаз, и раз в несколько недель необходимое количество этого лекарства высвобождается. Исследования показали, что новое устройство лечит дегенерацию желтого пятна, которое становится частой причиной слепоты столь же эффективно, как и инъекции. Но эксперты утверждают, что в случае с имплантом пациенту не придется часто обращаться к врачу.

Напомним, дегенерация желтого пятна — это разрастание кровеносных сосудов под сетчаткой глаза, которое приводит к ее отслоению. В результате этого человек теряет способность видеть центр зрительного поля и начинает слепнуть.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:30

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