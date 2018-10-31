Биологи создали глазной имплант, который предотвращает слепоту





Биологи создали имплантат со встроенной капсулой, в которой находится лекарственный препарат под названием луцентис. Специалисты сообщают, что она вживляется в глаз, и раз в несколько недель необходимое количество этого лекарства высвобождается. Исследования показали, что новое устройство лечит дегенерацию желтого пятна, которое становится частой причиной слепоты столь же эффективно, как и инъекции. Но эксперты утверждают, что в случае с имплантом пациенту не придется часто обращаться к врачу.Напомним, дегенерация желтого пятна — это разрастание кровеносных сосудов под сетчаткой глаза, которое приводит к ее отслоению. В результате этого человек теряет способность видеть центр зрительного поля и начинает слепнуть.