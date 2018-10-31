Игроки РС и Xbox жалуются на Fallout 76





Эксперты отмечают, что бета включается лишь на несколько часов в день, и повторное скачивание может начаться лишь на следующие сутки. Усугубила ситуацию временная недоступность форума компании из-за высокой нагрузки.Позже разработчики Bethesda указали, что знают о сложившейся ситуации, и попросили геймеров «не кликать нигде мышкой», пока проблема не будет исправлена. Вскоре после этого проблемы начались и у пользователей PlayStation 4. Они столкнулись с багом при авторизации, из-за чего они не могли зайти в Fallout 76.