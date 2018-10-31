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Игроки РС и Xbox жалуются на Fallout 76

Игроки в социальных сетях жалуются на игру Fallout 76. Они рассказывают, что после скачивания клиента на ПК и Xbox им вновь приходится загружать более 50 гигабайт файлов.

Игроки РС и Xbox жалуются на Fallout 76

Эксперты отмечают, что бета включается лишь на несколько часов в день, и повторное скачивание может начаться лишь на следующие сутки. Усугубила ситуацию временная недоступность форума компании из-за высокой нагрузки.

Позже разработчики Bethesda указали, что знают о сложившейся ситуации, и попросили геймеров «не кликать нигде мышкой», пока проблема не будет исправлена. Вскоре после этого проблемы начались и у пользователей PlayStation 4. Они столкнулись с багом при авторизации, из-за чего они не могли зайти в Fallout 76.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:03

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