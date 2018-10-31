Полина Гагарина опубликовала в Instagram фото подросшей дочери





В апреле 2017 года певица Полина Гагарина родила дочку Мию. Исполнительница тщательно скрывает лицо своей наследницы. На ее странице в Instagram нет фотографий дочери. Но несколько минут назад Полина Гагарина опубликовала редкое фото девочки. В комментарии она коротко написала: "Дома". На снимке Мия запечатлена спиной к камере. Дочка исполнительницы смотрит в окно на кота, который гуляет на улице.Подписчики Полины Гагариной были удивлены, как сильно подросла малышка. Многие даже засомневались в том, что на снимке Мия. Поклонники певицы написали множество комментариев и пожелали девочки здоровья. Некоторые забеспокоились за кота и написали, чтобы его впустили в дом. Всего за несколько десятков минут фотография дочери Полины Гагариной набрала более 59 тысяч отметок "Мне нравится".