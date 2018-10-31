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Владимир Путин постановил сохранить льготы гражданам предпенсионного возраста

Президент РФ Владимир Путин постановил сохранить гражданам предпенсионного возраста льготы, касающиеся налога на имущество физлиц. Данный документ опубликован на правительственном веб-портале.

Владимир Путин постановил сохранить льготы гражданам предпенсионного возраста

Ранее закон был внесен Владимиром Путиным в верхнюю палату. 11 октября его одобрила Госдума РФ, 24 октября – Совет Федерации. Таким образом, с января наступающего года госльготы относительно налога на землю и собственность после поднятия возраста выхода на пенсию (с 55 лет для женского населения и с 60 лет – для мужского) изменять не будут.

Как уточняет интернет-ресурс «ПолитЭксперт», упомянутый закон призван обеспечить граждан дополнительными соцгарантиями перед началом постепенного поднятия пенсионного возраста.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:07

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