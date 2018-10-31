Киру Найтли раскритиковали за странный наряд на премии Harper’s Bazaar UK Women
Британскую киноактрису Киру Найтли раскритиковали за странный наряд, в котором она посетила ежегодную премию Harper’s Bazaar UK Women в столице Англии. Поклонники артистки негативно отнеслись к выбору кумира.
Актриса Кира Найтли посетила премию, которую каждый год устраивает журнал Harper’s Bazaar UK Women. В качестве наряда звезда выбрала драпированное платье нежно голубого цвета, которое скрывало ее плечи, а обута Найтли была в туфли-лодочки молочного цвета.
Несмотря на эффектность наряда, многочисленные поклонники актрисы восприняли его отрицательно. По их словам это платье скрывает красоту фигуры и совершенно ей не идет.
Актриса Кира Найтли посетила премию, которую каждый год устраивает журнал Harper’s Bazaar UK Women. В качестве наряда звезда выбрала драпированное платье нежно голубого цвета, которое скрывало ее плечи, а обута Найтли была в туфли-лодочки молочного цвета.
Несмотря на эффектность наряда, многочисленные поклонники актрисы восприняли его отрицательно. По их словам это платье скрывает красоту фигуры и совершенно ей не идет.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:00