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Актриса Мария Аронова призналась о пополнении в семье

В семье Марии Ароновой летом этого года произошло пополнение, её брат Александр второй раз стал отцом. Недавно актриса рассказала, что она стала малышу крёстной матерью.

Актриса Мария Аронова призналась о пополнении в семье

Племянника артистки назвали Арсением, крестили его в храме города Долгопрудный, где проживает практически вся семья Марии Ароновой. Фотографию с крестин звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что актриса является крёстной матерью и старшему ребёнку своего брата – двухлетней Алисы.

Также у Марии Ароновой растёт трёхлетняя внучка Антонина, актриса отмечает, что малышка очень похожа на её дочку Серафиму, которой в этом году исполнилось 14 лет. В окружении многочисленных детей актриса по-настоящему чувствует себя счастливой.

Весной прошлого года Аронова официально вышла замуж за Евгения Фомина, с которым она прожила 20 лет. Супруги в ближайшее время планируют обвенчаться.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 15:21

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