Актриса Мария Аронова призналась о пополнении в семье

Племянника артистки назвали Арсением, крестили его в храме города Долгопрудный, где проживает практически вся семья Марии Ароновой. Фотографию с крестин звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что актриса является крёстной матерью и старшему ребёнку своего брата – двухлетней Алисы.Также у Марии Ароновой растёт трёхлетняя внучка Антонина, актриса отмечает, что малышка очень похожа на её дочку Серафиму, которой в этом году исполнилось 14 лет. В окружении многочисленных детей актриса по-настоящему чувствует себя счастливой.Весной прошлого года Аронова официально вышла замуж за Евгения Фомина, с которым она прожила 20 лет. Супруги в ближайшее время планируют обвенчаться.