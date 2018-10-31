Компания Tata продемонстрировала флагманскую версию кроссовера Harrier





Предвестник серийной новинки концепт H5X представили в феврале этого года. В июле анонсировали товарное имя - Harrier. Теперь Tata показала снимок экстерьера пятидверной версии кросса, объявив официально о его запуске в производство. Производственную модель немного упростили. Производители отказались от необычного комплекса радиаторной решётки и оптики. Фары и решётка на серийном кроссе размещаются отдельно. Версия Harrier первой в истории Tata получила платформу Land Rover, хотя индийцы несколько лет уже владеют Jaguar Land Rover. Новая версия будет наделена архитектурой D8 Discovery Sport, но в более удешевленном и упрощенном варианте Omega.Пока известно только об одном двигателе. Речь идёт о турбодизеле Kryotec на 140 л.с. Он является разработкой Fiat Chrysler. Новый паркетник наделят автоматической трансмиссией от Hyundai. В гамме КПП будет также 6-ступенчатая механика. На территории Индии начали уже на новый кросс принимать заказы. Новая версия получила начальную цену в 1,5 – 1,6 млн рупий. В автосалонах машина появится в январе следующего года.