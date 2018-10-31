В Сети опубликовали живые снимки смартфона Honor Magic 2





Судя по опубликованный фотографиям, сертификацию пройдут два варианта устройства: в белом и черном исполнениях корпуса. Вне зависимости от цветовой гаммы боковая панель будет серебряного цвета, а верхняя половина — черная. Отмечается, что лоток для sim-карт выкрашен в синий цвет.Смартфон Honor Magic 2 получит AMOLED-дисплей диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей. На тыльной стороне расположена тройная основная камера, делающая снимки качеством 16+24 мегапикселя, а на лицевой — фронтальная на 16 мегапикселей. Также имеется датчик Time of Flight для распознавания лиц пользователей. Устройство работает на базе процессора Kirin 980. Объем оперативной памяти составляет 6 гигабайт и 128 гигабайт постоянной. Также есть вариант с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами постоянной.Емкость аккумуляторной батареи составляет 3400 мАч с функцией быстрой зарядки SuperCharge. Габариты гаджета составляют 157,32 х 75,13 х 8,3 миллиметров при массе 206 граммов. Операционная система - Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9. Презентация смартфона пройдет 31 октября.