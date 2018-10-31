АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Предсказания Ванги, которые касаются 2019 года
EUR 74.79 USD 65.77
Курс валют на 31.10.2018

В Сети опубликовали живые снимки смартфона Honor Magic 2

Китайский регулятор TENAA опубликовал в Сети живые снимки нового смартфона Honor Magic 2. Эксперты отмечают нестандартный внешний вид модели.

В Сети опубликовали живые снимки смартфона Honor Magic 2

Судя по опубликованный фотографиям, сертификацию пройдут два варианта устройства: в белом и черном исполнениях корпуса. Вне зависимости от цветовой гаммы боковая панель будет серебряного цвета, а верхняя половина — черная. Отмечается, что лоток для sim-карт выкрашен в синий цвет.

Смартфон Honor Magic 2 получит AMOLED-дисплей диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей. На тыльной стороне расположена тройная основная камера, делающая снимки качеством 16+24 мегапикселя, а на лицевой — фронтальная на 16 мегапикселей. Также имеется датчик Time of Flight для распознавания лиц пользователей. Устройство работает на базе процессора Kirin 980. Объем оперативной памяти составляет 6 гигабайт и 128 гигабайт постоянной. Также есть вариант с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами постоянной.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 3400 мАч с функцией быстрой зарядки SuperCharge. Габариты гаджета составляют 157,32 х 75,13 х 8,3 миллиметров при массе 206 граммов. Операционная система - Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9. Презентация смартфона пройдет 31 октября.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Путин постановил сохранить льготы
Ученые: Веганская диета борется с депрессией и
В Сети опубликовали живые снимки смартфона Honor
Новая драка на «Дом-2»: Ксения Пригоровская
Кирилл Серебренников номинирован на премию
Маша Распутина показала поклонникам в Instagram
Саша Черно опровергла слухи о первом браке Иосифа
Во Франции дизельные автомобили исчезнут с 2024
Эксперты советуют не пользоваться туалетной
Певица Рианна продвигает свой бренд нижнего белья
LG разрабатывает смартфон с шестью камерами
Елена Воробей госпитализирована из-за проблем с
Захар Саленко хочет наладить отношения с Ириной
Анна Хилькевич рассказала, что Париж благотворно
Эксперты: Десктопный Telegram хранит чаты в
Ученые развеяли мифы о зачатии и назвали реальные
Toyota представит серийную вариацию возрожденного
Учёные: Самые большие на Земле птицы – эпиорнисы
Саша Черно подает в суд на тренера и блогера
Сергей Лазарев трогательно поздравил мать с днем
Samsung запустил программу обмена старых
Денис Лебедев назвал уличного пса «Бусинкой» в
Из магазина «Пятерочка» в Питере украли картонную
Предсказания Ванги, которые касаются 2019 года
Натали Портман в образе греческой богини украсила
Татьяна Африкантова уверена, что Алиана Устиненко
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров обнаружил дома
Учёные: Молодёжь чаше умирает летом, а старики -
Блогер протестировал новый iPhone XS Max, сбросив
Картина с Иисусом Христом чудом уцелела при
Просмотреть все новости