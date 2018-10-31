Анна Седокова в Instagram опровергла слухи о романе с 24-летним хоккеистом
В Сети появились слухи, что у Анны Седоковой роман с 24-летним хоккеистом Андреем Мироновым. Однако певица в своем Instagram-аккаунте сообщила, что у нее нет парня.
Артистка обнародовала в соцсети ролик с написанной ею песней, «родившейся из-за самой странной любви». Певица считает своим призванием, миссией и лекарством музыку. Анна Седокова попросила поклонников больше не писать о ее якобы отношениях с хоккеистом. Однако пост звезды еще больше запутал подписчиков. У некоторых фанатов создалось впечатление, что романтические отношения все-таки были, но закончились, вследствие чего появилась такая трогательная композиция.
Другие подозревают, что Анна Седокова просто не хочет рассказывать о молодом возлюбленном. Фолловеры посоветовали знаменитости сосредотачиваться не на мужчинах, а на творчестве и детях. Они заявили, что с нетерпением ждут релиза новой песни, отрывок которой произвел на них хорошее впечатление.
Артистка обнародовала в соцсети ролик с написанной ею песней, «родившейся из-за самой странной любви». Певица считает своим призванием, миссией и лекарством музыку. Анна Седокова попросила поклонников больше не писать о ее якобы отношениях с хоккеистом. Однако пост звезды еще больше запутал подписчиков. У некоторых фанатов создалось впечатление, что романтические отношения все-таки были, но закончились, вследствие чего появилась такая трогательная композиция.
Другие подозревают, что Анна Седокова просто не хочет рассказывать о молодом возлюбленном. Фолловеры посоветовали знаменитости сосредотачиваться не на мужчинах, а на творчестве и детях. Они заявили, что с нетерпением ждут релиза новой песни, отрывок которой произвел на них хорошее впечатление.