Кирилл Серебренников номинирован на премию "Золотая маска"





Режиссёру Кириллу Серебрянникову и четверым его предполагаемым соучастникам выдвигают обвинения в хищении 133 миллионов рублей, которые Министерство культуры выделило на художественный проект под названием "Платформа". Рассмотрение уголовного дела начнётся 7 ноября. Пока режиссёр находится под домашним арестом. Но это не помешало Кириллу Серебрянникову продолжить свою работу и стать номинантом на премию "Золотая маска" в трёх номинациях.Напомним, проведение торжественного мероприятий "Золотая маска" состоится на Исторической сцене Большого театра 16 апреля следующего года. На церемонии соберутся множество звезд отечественного шоу-бизнеса, чтобы поздравить своих коллег.