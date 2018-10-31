Кирилл Серебренников номинирован на премию "Золотая маска"
Режиссёр Кирилл Серебренников номинирован сразу в трёх номинациях на премию "Золотая маска". Знаменитость претендует на награду за постановку и сценографию спектакля "Маленькие трагедии" и за сценографию балета "Нуреев".
Режиссёру Кириллу Серебрянникову и четверым его предполагаемым соучастникам выдвигают обвинения в хищении 133 миллионов рублей, которые Министерство культуры выделило на художественный проект под названием "Платформа". Рассмотрение уголовного дела начнётся 7 ноября. Пока режиссёр находится под домашним арестом. Но это не помешало Кириллу Серебрянникову продолжить свою работу и стать номинантом на премию "Золотая маска" в трёх номинациях.
Напомним, проведение торжественного мероприятий "Золотая маска" состоится на Исторической сцене Большого театра 16 апреля следующего года. На церемонии соберутся множество звезд отечественного шоу-бизнеса, чтобы поздравить своих коллег.
Режиссёру Кириллу Серебрянникову и четверым его предполагаемым соучастникам выдвигают обвинения в хищении 133 миллионов рублей, которые Министерство культуры выделило на художественный проект под названием "Платформа". Рассмотрение уголовного дела начнётся 7 ноября. Пока режиссёр находится под домашним арестом. Но это не помешало Кириллу Серебрянникову продолжить свою работу и стать номинантом на премию "Золотая маска" в трёх номинациях.
Напомним, проведение торжественного мероприятий "Золотая маска" состоится на Исторической сцене Большого театра 16 апреля следующего года. На церемонии соберутся множество звезд отечественного шоу-бизнеса, чтобы поздравить своих коллег.
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:53