Новая драка на «Дом-2»: Ксения Пригоровская побила Ольгу Сударкину
На Сейшельских островах произошла очередная чудовищная потасовка.
Взаимоотношения Евгения Ромашова и Ксении Пригоровской переживают не самые лучшие времена. Стоит вспомнить ситуацию, когда Ксюша, находясь еще на Поляне, показала себя в невыгодном для себя свете, общаясь с Никитой Шалюковым. Правда, Женя пошел намного дальше своей избранницы.
Оказалось, что Ромашов не только вовсю флиртовал и заигрывал с Ольгой Сударкиной, но и даже ночевал в одной постели с Розой Максимовой. И вот пока Роза находится в России и не может никак повлиять на примирение Евгения и Ксении, Ольга вовсю старается вставлять парочке палки в колеса.
Впрочем, за очередную свою попытку влезть в чужие отношения Сударкиной пришлось довольно жестоко поплатиться. Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» уверены, что в ближайшее время Ольга уж явно не рискнет повторить что-нибудь подобное. Так, Ксения весьма агрессивно отреагировала на появление Оли в их с Евгением комнате. Чему, конечно же, не приходится удивляться, ведь разлучница пришла поиздеваться над парочкой.
Несколько часов назад в социальной сети появился видеоролик будущего выпуска реалити-шоу «Дом-2». На видео видно, как чудовищную драку Ольги Сударкиной и Ксении Пригоровской пришлось разнимать находящемуся в комнате Евгению Ромашову. Только вот вместо того, чтобы разнять и просто успокоить участниц, парень оказался и сам не прочь как следует всыпать Оле.
Если судить по анонсу будущего эфира «Дома-2», Евгений Ромашов настолько увлекся потасовкой с Ольгой Сударкиной, что чуть не придушил девушку. Этот инцидент на Сейшельских островах уже принялись вовсю обсуждать телезрители телепроекта в Сети.
По словам поклонников телестройки, таким участникам, как Ольга Сударкина и Евгений Ромашов, нет места на проекте, ведь ребята подают телезрителям не очень хороший пример.
Взаимоотношения Евгения Ромашова и Ксении Пригоровской переживают не самые лучшие времена. Стоит вспомнить ситуацию, когда Ксюша, находясь еще на Поляне, показала себя в невыгодном для себя свете, общаясь с Никитой Шалюковым. Правда, Женя пошел намного дальше своей избранницы.
Оказалось, что Ромашов не только вовсю флиртовал и заигрывал с Ольгой Сударкиной, но и даже ночевал в одной постели с Розой Максимовой. И вот пока Роза находится в России и не может никак повлиять на примирение Евгения и Ксении, Ольга вовсю старается вставлять парочке палки в колеса.
Впрочем, за очередную свою попытку влезть в чужие отношения Сударкиной пришлось довольно жестоко поплатиться. Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» уверены, что в ближайшее время Ольга уж явно не рискнет повторить что-нибудь подобное. Так, Ксения весьма агрессивно отреагировала на появление Оли в их с Евгением комнате. Чему, конечно же, не приходится удивляться, ведь разлучница пришла поиздеваться над парочкой.
Несколько часов назад в социальной сети появился видеоролик будущего выпуска реалити-шоу «Дом-2». На видео видно, как чудовищную драку Ольги Сударкиной и Ксении Пригоровской пришлось разнимать находящемуся в комнате Евгению Ромашову. Только вот вместо того, чтобы разнять и просто успокоить участниц, парень оказался и сам не прочь как следует всыпать Оле.
Если судить по анонсу будущего эфира «Дома-2», Евгений Ромашов настолько увлекся потасовкой с Ольгой Сударкиной, что чуть не придушил девушку. Этот инцидент на Сейшельских островах уже принялись вовсю обсуждать телезрители телепроекта в Сети.
По словам поклонников телестройки, таким участникам, как Ольга Сударкина и Евгений Ромашов, нет места на проекте, ведь ребята подают телезрителям не очень хороший пример.
«Я в шоке! Как можно держать на проекте таких людей, как Сударкина и Ромашов?! Гнать из нужно за ворота! Какой пример они подают нынешней молодежи?» - написала одна из поклонниц реалити-шоу «Дома-2» в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:55