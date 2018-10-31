АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Предсказания Ванги, которые касаются 2019 года
EUR 74.79 USD 65.77
Курс валют на 31.10.2018

Новая драка на «Дом-2»: Ксения Пригоровская побила Ольгу Сударкину

На Сейшельских островах произошла очередная чудовищная потасовка.

Взаимоотношения Евгения Ромашова и Ксении Пригоровской переживают не самые лучшие времена. Стоит вспомнить ситуацию, когда Ксюша, находясь еще на Поляне, показала себя в невыгодном для себя свете, общаясь с Никитой Шалюковым. Правда, Женя пошел намного дальше своей избранницы.

Новая драка на «Дом-2»: Ксения Пригоровская побила Ольгу Сударкину

Оказалось, что Ромашов не только вовсю флиртовал и заигрывал с Ольгой Сударкиной, но и даже ночевал в одной постели с Розой Максимовой. И вот пока Роза находится в России и не может никак повлиять на примирение Евгения и Ксении, Ольга вовсю старается вставлять парочке палки в колеса.

Впрочем, за очередную свою попытку влезть в чужие отношения Сударкиной пришлось довольно жестоко поплатиться. Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» уверены, что в ближайшее время Ольга уж явно не рискнет повторить что-нибудь подобное. Так, Ксения весьма агрессивно отреагировала на появление Оли в их с Евгением комнате. Чему, конечно же, не приходится удивляться, ведь разлучница пришла поиздеваться над парочкой.

Несколько часов назад в социальной сети появился видеоролик будущего выпуска реалити-шоу «Дом-2». На видео видно, как чудовищную драку Ольги Сударкиной и Ксении Пригоровской пришлось разнимать находящемуся в комнате Евгению Ромашову. Только вот вместо того, чтобы разнять и просто успокоить участниц, парень оказался и сам не прочь как следует всыпать Оле.

Новая драка на «Дом-2»: Ксения Пригоровская побила Ольгу Сударкину

Если судить по анонсу будущего эфира «Дома-2», Евгений Ромашов настолько увлекся потасовкой с Ольгой Сударкиной, что чуть не придушил девушку. Этот инцидент на Сейшельских островах уже принялись вовсю обсуждать телезрители телепроекта в Сети.

По словам поклонников телестройки, таким участникам, как Ольга Сударкина и Евгений Ромашов, нет места на проекте, ведь ребята подают телезрителям не очень хороший пример.

«Я в шоке! Как можно держать на проекте таких людей, как Сударкина и Ромашов?! Гнать из нужно за ворота! Какой пример они подают нынешней молодежи?» - написала одна из поклонниц реалити-шоу «Дома-2» в Сети.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Веганская диета борется с депрессией и
В Сети опубликовали живые снимки смартфона Honor
Новая драка на «Дом-2»: Ксения Пригоровская
Кирилл Серебренников номинирован на премию
Маша Распутина показала поклонникам в Instagram
Саша Черно опровергла слухи о первом браке Иосифа
Во Франции дизельные автомобили исчезнут с 2024
Эксперты советуют не пользоваться туалетной
Певица Рианна продвигает свой бренд нижнего белья
LG разрабатывает смартфон с шестью камерами
Елена Воробей госпитализирована из-за проблем с
Захар Саленко хочет наладить отношения с Ириной
Анна Хилькевич рассказала, что Париж благотворно
Эксперты: Десктопный Telegram хранит чаты в
Ученые развеяли мифы о зачатии и назвали реальные
Toyota представит серийную вариацию возрожденного
Учёные: Самые большие на Земле птицы – эпиорнисы
Саша Черно подает в суд на тренера и блогера
Сергей Лазарев трогательно поздравил мать с днем
Samsung запустил программу обмена старых
Денис Лебедев назвал уличного пса «Бусинкой» в
Из магазина «Пятерочка» в Питере украли картонную
Предсказания Ванги, которые касаются 2019 года
Натали Портман в образе греческой богини украсила
Татьяна Африкантова уверена, что Алиана Устиненко
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров обнаружил дома
Учёные: Молодёжь чаше умирает летом, а старики -
Блогер протестировал новый iPhone XS Max, сбросив
Картина с Иисусом Христом чудом уцелела при
Продажи Lamborghini резко увеличились в России
Просмотреть все новости