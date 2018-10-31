Саша Черно опровергла слухи о первом браке Иосифа Оганесяна

«Не женат он. Он театрал. Обсуждали это фото 2 года назад. Уж я-то, поверьте, проверила паспорт сразу, ещё тогда. И перед подачей заявления в ЗАГС – проверяют женат ли человек или нет», - сообщила Саша на своей странице в социальной сети Instagram.





Особенно старался Иосиф, заявив, что, по его мнению, жениться необходимо один раз и на всю жизнь, и именно Саша является той самой женщиной, с которой он хочет создать семью и завести детей.Однако зрителям реалити-шоу с трудом верится в то, что парень действительно намерен связать свою судьбу с особой, не уважающей ни его самого, ни его родителей и родственников.Более того, пользователи отыскали в Сети фотографии, которые свидетельствуют о том, что Оганесян уже был женат до прихода на телестройку, однако тщательно скрывал эту информацию.Эти снимки, а также слухи о возможном браке молодого человека быстро дошли до Черно, однако бурной реакции не последовало. Многие надеялись, что девушка устроит на Поляне грандиозную истерику, будет «рвать и метать», но она вместо этого поспешила опровергнуть наличие другой жены у возлюбленного.