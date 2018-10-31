АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Предсказания Ванги, которые касаются 2019 года
EUR 74.79 USD 65.77
Курс валют на 31.10.2018

Саша Черно опровергла слухи о первом браке Иосифа Оганесяна

Чуть меньше двух месяцев осталось до того дня, как участники телепроекта «Дом-2» Иосиф Оганесян и Александра Черно официально станут мужем и женой. Несколько дней назад они подали заявление в ЗАГС, заявив шокированной публике, что хотят быть вместе до конца своих дней.

Особенно старался Иосиф, заявив, что, по его мнению, жениться необходимо один раз и на всю жизнь, и именно Саша является той самой женщиной, с которой он хочет создать семью и завести детей.

Саша Черно опровергла слухи о первом браке Иосифа Оганесяна

Однако зрителям реалити-шоу с трудом верится в то, что парень действительно намерен связать свою судьбу с особой, не уважающей ни его самого, ни его родителей и родственников.

Более того, пользователи отыскали в Сети фотографии, которые свидетельствуют о том, что Оганесян уже был женат до прихода на телестройку, однако тщательно скрывал эту информацию.

Саша Черно опровергла слухи о первом браке Иосифа Оганесяна

Эти снимки, а также слухи о возможном браке молодого человека быстро дошли до Черно, однако бурной реакции не последовало. Многие надеялись, что девушка устроит на Поляне грандиозную истерику, будет «рвать и метать», но она вместо этого поспешила опровергнуть наличие другой жены у возлюбленного.

«Не женат он. Он театрал. Обсуждали это фото 2 года назад. Уж я-то, поверьте, проверила паспорт сразу, ещё тогда. И перед подачей заявления в ЗАГС – проверяют женат ли человек или нет», - сообщила Саша на своей странице в социальной сети Instagram.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Веганская диета борется с депрессией и
В Сети опубликовали живые снимки смартфона Honor
Новая драка на «Дом-2»: Ксения Пригоровская
Кирилл Серебренников номинирован на премию
Маша Распутина показала поклонникам в Instagram
Саша Черно опровергла слухи о первом браке Иосифа
Во Франции дизельные автомобили исчезнут с 2024
Эксперты советуют не пользоваться туалетной
Певица Рианна продвигает свой бренд нижнего белья
LG разрабатывает смартфон с шестью камерами
Елена Воробей госпитализирована из-за проблем с
Захар Саленко хочет наладить отношения с Ириной
Анна Хилькевич рассказала, что Париж благотворно
Эксперты: Десктопный Telegram хранит чаты в
Ученые развеяли мифы о зачатии и назвали реальные
Toyota представит серийную вариацию возрожденного
Учёные: Самые большие на Земле птицы – эпиорнисы
Саша Черно подает в суд на тренера и блогера
Сергей Лазарев трогательно поздравил мать с днем
Samsung запустил программу обмена старых
Денис Лебедев назвал уличного пса «Бусинкой» в
Из магазина «Пятерочка» в Питере украли картонную
Предсказания Ванги, которые касаются 2019 года
Натали Портман в образе греческой богини украсила
Татьяна Африкантова уверена, что Алиана Устиненко
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров обнаружил дома
Учёные: Молодёжь чаше умирает летом, а старики -
Блогер протестировал новый iPhone XS Max, сбросив
Картина с Иисусом Христом чудом уцелела при
Продажи Lamborghini резко увеличились в России
Просмотреть все новости