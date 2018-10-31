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Обнародованы вредные добавки в современном хлебе

На фоне заявлений о грядущем подорожании хлеба на 10-20 % специалисты обнародовали вредные добавки в выпечке, которые могут всё чаще использоваться производителями для удешевления себестоимости продукции. Причём неважно, речь идёт о хлебобулочных изделиях с низкой стоимостью или о дорогих экобуханках.

Обнародованы вредные добавки в современном хлебе

В погоне за снижением цен производители зачастую меняют рецептуры продуктов в пользу компонентов подешевле. Так, дорогая мука может быть легко заменена таковой худшего качества, а благодаря разнообразному спектру химикатов внешне это не заметно. К примеру, для того чтобы придать выпечке пышность, используется бромат калия или Е924-а. Благодаря низкой цене хлебобулочные изделия с такой добавкой пользуются спросом у покупателей, однако последние исследования показали, что она играет не последнюю роль в возникновении онкологии щитовидной железы и развитии почечной недостаточности. По этой причине в ряде стран Е-924а запрещён, но в РФ эксперты регулярно обнаруживают его при проверках хлеба.

Иным опасным веществом, в ходе применения которого отбеливается мука и становится более эластичным тесто, является Е-927а, или азодикарбонамид. Пищевая добавка делает выпечку пористой и увеличивает срок хранения, но, как выяснилось ещё 10 лет назад, провоцирует развитие аллергии и астмы, а потому запрещена «Санитарными правилами и нормами» государства.

Для продления срока годности хлебобулочного изделия производители могут использовать кальций пропионат или Е-282. Посредством него добиваются предотвращения развития плесени и грибка. Часто этот консервант добавляется в процессе приготовления лаваша, однако он опасен тем, что накапливается в организме и со временем вызывает цефалгию, мигрени, нарушения сна и внимания. Особенно продукты с Е-282 угрожают здоровью гипертоников.

Нередко в хлебопроизводстве используется маргарин, хотя сотрудники ВОЗ признали содержащиеся в нём трансизомеры жирных кислот крайне опасными, способствующими ожирению, атеросклерозу, инсультам и инфарктам.

Часто в современной выпечке обнаруживаются диглицериды и моноглицериды жирных кислот, применяемые как эмульгаторы. Пока что они не считаются вредными, но когда вместо них используется серная кислота, хотя и в микродозах, – это не может радовать покупателя, приобретающего хлеб и знающего о подобной добавке.

Без специального исследования определить хлебобулочное изделие, приготовленное из натуральных компонентов, и таковое со вредными примесями невозможно, отметил специалист Сергей Штерман. Единственное, что может сделать потребитель, – внимательно изучать состав, указанный на этикетках, и надеяться, что там предоставлена правдивая информация.

«Определить хороший хлеб поможет давление на него: если он качественный, то легко восстановит форму, не станет трескаться и сминаться. Также имеет значение запах – не стоит рисковать здоровьем, если он неприятный», – предупредил эксперт Леонид Хазанов.



 
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Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:50

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