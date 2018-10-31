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Geekbench: Google создаёт устройство с процессором CPU Intel Core m3-8100Y

В рамках Geekbench появилась информация, что компания Google может сейчас работать над устройством, основанным на процессоре CPU Intel Core m3-8100Y. Однако это может быть очередная версия Pixel Slate.

Geekbench: Google создаёт устройство с процессором CPU Intel Core m3-8100Y

Устройство будет иметь кодовое название Rammus. Процессор Intel Core m3 относится к семейству Amber Lake. Устройство получит ОЗУ на 4 ГБ. В качестве ОС указывается Android 7.1.1, однако на самом деле речь идёт о Chrome OS. Тестовое ПО просто не смогло её идентифицировать. Стоит напомнить, что планшет версии Google Pixel Slate, который недавно представили общественности, также использует CPU из семейства Amber Lake. Кодовым названием его системной платы является nocturne. В данном случае значится - shyvana.

Стоит отметить, что вариант с CPU Core m3 является доступным с ОЗУ на 8 ГБ. Но в данном случае «оперативка» вдвое меньше. Вследствие этого неясно пока, что это за устройство. В данном случае речь может идти о версии Google Pixel Slate либо о раннем прототипе, либо о чём-то другом.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:46

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