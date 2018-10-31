АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Предсказания Ванги, которые касаются 2019 года
EUR 74.79 USD 65.77
Курс валют на 31.10.2018

Андрей Гайдулян впервые высказался о скандальном разводе в Instagram

Андрей Гайдулян в соцсети Instagram впервые прокомментировал свой скандальный развод. Актер из популярного телесериала "САШАТАНЯ" отрицает, что когда-либо изменял своей экс-супруге Диане Очиловой.

Андрей Гайдулян впервые высказался о скандальном разводе в Instagram

Ранее бывшая жена артиста в программе "Звезды сошлись" сказала, что она якобы поймала супруга на измене еще до их развода. Диана Очилова призналась, что даже после разрыва отношений она не может простить бывшему мужу предательства. Недавно Андрей Гайдулян опубликовал фото с новой пассией – Александрой Урсуляк. Однако после этого пользователи Сети стали критиковать артиста. Они заявили, что актер плохой человек, так как бросил жену, которая во время болезни его всячески поддерживала.

Киноактер решил ответить фолловерам, подчеркивая, что Диана Очилова намеренно его очерняет. По его словам, он не желает описывать всю правду их отношений. Но артист считает, что подписчиков ввели в заблуждение из-за того, что экс-супруга не рассказала, сколько он для нее сделал до и после их отношений. Несмотря на комментарий Андрея Гайдуляна, поклонники продолжили дискуссию по поводу его отношений с Дианой Очиловой.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Дом-2»: Денис Кондратьев снова попытался
Компания Tata продемонстрировала флагманскую
Nubia представила смартфон версии Nubia X на два
Победитель шоу «Замуж за Бузову» заявил, что
Анна Седокова в Instagram опровергла слухи о
В Колумбии монахиня оставила монастырь и стала
Киру Найтли раскритиковали за странный наряд на
Житель Благовещенска откопал на даче десятки
Обнародованы вредные добавки в современном хлебе
Geekbench: Google создаёт устройство с
Гигантская чёрная дыра находится ближе к Земле,
Участница «Дома-2» Юнна Волкова призналась, что
Андрей Гайдулян впервые высказался о скандальном
На Камчатке сотрудники золотодобывающего
Беременная Екатерина Вуличенко в Instagram
Актриса Мария Аронова призналась о пополнении в
Уфологи: Нибиру сошла с орбиты, а её обитатели
Владимир Путин постановил сохранить льготы
Ученые: Веганская диета борется с депрессией и
В Сети опубликовали живые снимки смартфона Honor
Новая драка на «Дом-2»: Ксения Пригоровская
Кирилл Серебренников номинирован на премию
Маша Распутина показала поклонникам в Instagram
Саша Черно опровергла слухи о первом браке Иосифа
Во Франции дизельные автомобили исчезнут с 2024
Эксперты советуют не пользоваться туалетной
Певица Рианна продвигает свой бренд нижнего белья
LG разрабатывает смартфон с шестью камерами
Елена Воробей госпитализирована из-за проблем с
Захар Саленко хочет наладить отношения с Ириной
Просмотреть все новости