Андрей Гайдулян впервые высказался о скандальном разводе в Instagram

Ранее бывшая жена артиста в программе "Звезды сошлись" сказала, что она якобы поймала супруга на измене еще до их развода. Диана Очилова призналась, что даже после разрыва отношений она не может простить бывшему мужу предательства. Недавно Андрей Гайдулян опубликовал фото с новой пассией – Александрой Урсуляк. Однако после этого пользователи Сети стали критиковать артиста. Они заявили, что актер плохой человек, так как бросил жену, которая во время болезни его всячески поддерживала.Киноактер решил ответить фолловерам, подчеркивая, что Диана Очилова намеренно его очерняет. По его словам, он не желает описывать всю правду их отношений. Но артист считает, что подписчиков ввели в заблуждение из-за того, что экс-супруга не рассказала, сколько он для нее сделал до и после их отношений. Несмотря на комментарий Андрея Гайдуляна, поклонники продолжили дискуссию по поводу его отношений с Дианой Очиловой.