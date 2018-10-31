Беременная Екатерина Вуличенко в Instagram опубликовала снимок в бикини

Своё "интересное" положение артистка перестала скрывать в сентябре нынешнего года, после этого звезда часто публикует снимки, на которых можно проследить изменения в её фигуре. Во время отдыха Екатерина Вуличенко устроила фотосессию в купальнике. Один из снимков она опубликовала в Instagram, на нём актриса запечатлена в открытом купальнике чёрного цвет и в белой накидке для пляжа.В описании к публикации артистка призналась, что забыла всё, что связано с младенцами, так как её первому ребёнку 12 лет. В комментариях поклонники отметили, что беременность Екатерине к лицу. Фотография звезды на данный момент набрала более 18 тысяч «лайков».