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Елена Воробей госпитализирована из-за проблем с сердцем

Стало известно, что Елена Воробей была госпитализирована из-за проблем с сердцем. Также сообщается, что артистка жаловалась на боли в области сердца и потеряла сознание.

Елена Воробей госпитализирована из-за проблем с сердцем

Преданным фанатам Елены Воробей известно, что ранее она пережила несчастье. У дочери артистки Софии начались проблемы со здоровьем. Медики обнаружили у наследницы знаменитости сильный сколиоз и рекомендовали ей носить бандаж. Спустя некоторое время другой специалист опроверг этот диагноз. Но на отдыхе в Белоруссии у Софии начала сильно болеть спина, она не могла долго сидеть или стоять. Наследнице артистки сделали томографию, после чего хейтеры обвинили Елену Воробей в том, что она запустила здоровье собственной дочери.

Елена Воробей госпитализирована из-за проблем с сердцем

Эти переживания отразились и на здоровье Елены Воробей. Сейчас она госпитализирована из-за проблем с сердцем. Но пока сама знаменитость никак не прокомментировала эту ситуацию. Также ее официальные представители не подтверждают и не отрицают эту информацию.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:56

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