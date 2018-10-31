Елена Воробей госпитализирована из-за проблем с сердцем





Преданным фанатам Елены Воробей известно, что ранее она пережила несчастье. У дочери артистки Софии начались проблемы со здоровьем. Медики обнаружили у наследницы знаменитости сильный сколиоз и рекомендовали ей носить бандаж. Спустя некоторое время другой специалист опроверг этот диагноз. Но на отдыхе в Белоруссии у Софии начала сильно болеть спина, она не могла долго сидеть или стоять. Наследнице артистки сделали томографию, после чего хейтеры обвинили Елену Воробей в том, что она запустила здоровье собственной дочери.Эти переживания отразились и на здоровье Елены Воробей. Сейчас она госпитализирована из-за проблем с сердцем. Но пока сама знаменитость никак не прокомментировала эту ситуацию. Также ее официальные представители не подтверждают и не отрицают эту информацию.