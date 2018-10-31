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Эксперты: Десктопный Telegram хранит чаты в незашифрованном виде

Американский эксперт Натаниэль Сачи на своей странице в Twitter написал, что десктопный вариант мессенджера Telegram хранит чаты в незашифрованном виде. Он отметил, что преписки хранятся в незашифрованной базе данных SQLite.

Эксперты: Десктопный Telegram хранит чаты в незашифрованном виде

По словам Сачи, ему не составило труда, чтобы найти ключ шифрования. Он заявил, что программа формирует переписку в текстовые файлы, лежащие в свободном доступе. Telegram Desktop поддерживает защиту паролем, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к приложению, однако это не предполагает шифрование.

Также эксперт проанализировал функцию «секретный чат». Выяснилось, что все сообщения попадают в одну базу данных, вне зависимости от получения или неполучения сквозного шифрования. Это же относится и к передаваемым медиафайлам. Натаниэлю Сачи было достаточно изменить расширение документа, чтобы ознакомиться с его содержимым в базе. Эксперт оказался удивлен тем, что шифрование мессенджера не распространяется на локальную среду. Разработчики Telegram никак не прокомментировали данную информацию.

До этого эксперты обнаружили в Telegram еще одну уязвимость, из-за которой оказались раскрыты IP-адреса пользователей. Это происходит во время осуществления звонка в программе. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что утечка затронула лишь малый процент пользователей.

Отметим, что недавно хакер Мэтт Суиче нашел схожую проблему в приложении Signal. Он заявил, что не ожидал такого провала от разработчиков, которые обещают безопасный обмен сообщениями.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:45

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