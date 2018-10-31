Ученые: Веганская диета борется с депрессией и сахарным диабетом





Ученые проанализировали 11 исследований и выяснили, что вегетарианская или растительная диета способна положительно влиять на качество жизни диабетика второго типа и на качество жизни в целом. И это способствовало уменьшению случаев депрессии, которая наблюдается у таких людей в 3 раза чаще. В 7 работах из 11 изученных эксперты нашли подтверждение тому, что растительная диета значительно снижает количество сахара в крови. Также веганство способствовало похудению на 5,2 килограмма, а те, кто употреблял мясо, теряли чуть меньше трех.По статистике в России 90% из всех диабетиков страдают диабетом второго типа, причиной этому в основном является плохое питание и отказ от занятий спортом. Вегетарианство помогает справиться с симптомами и сократить прием медикаментов. В 43% случаев пациенты смогли снизить уровень зависимости от лекарств. Следовательно, веганская диета способна улучшить состояние здоровья, снизить сахар в крови, улучшить настроение, а в некоторых случаях уменьшить депрессию.