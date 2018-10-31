Захар Саленко хочет наладить отношения с Ириной Пинчук

«Отступаться я не собираюсь и бороться буду до последнего», - заявил Захар Саленко на официальной страничке реалити-шоу «Дом-2».





Захар Саленко и Ирина Пинчук расстались после того, как парень провел ночь в гостиничном номере с Анастасией Ендальцевой. Брюнетка заявила, что не готова прощать избраннику такого предательства, поэтому поставила жирную точку в этих отношениях.Как можно наблюдать, сам Захар не готов распрощаться с Ириной. Участник телепроекта «Дом-2» то и дело посвящает девушке посты в личном инста-блоге, а также заявляет на Лобном месте, что готов покинуть Периметр, если Пинчук откажется дать ему второй шанс.Несколько часов назад Захар Саленко опубликовал на официальной страничке реалити-шоу «Дом-2» пост, в котором подчеркнул, что не собирается отступать, поэтому намерен бороться до последнего. По словам экс-возлюбленного Ирины Пинчук, их отношения с брюнеткой стоят на «стопе».Захар предполагает, что такой поворот событий связан с тем, что он практически бездействует. Саленко поспешил подчеркнуть, что ему очень важно и необходимо знать и чувствовать то, что он нужен другому человеку, а в ситуации с Пинчук кроме агрессии и враждебности в свою сторону, он не видит ничего.По словам Захара Саленко, ему очень хочется наладить с Ириной Пинчук отношения, так как он понимает, что до сих пор испытывает определенные чувства к избраннице. Тем не менее, желания что-то делать с каждый днем у участника «становится все меньше и меньше». Парень надеется, что у него в итоге получится расположить к себе брюнетку. Также экс-возлюбленный Иры отметил, что хочет сделать свою любимую самой счастливой девушкой.