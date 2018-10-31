Анна Хилькевич рассказала, что Париж благотворно повлиял на развитие ее старшей дочери





Анна Хилькевич активно пользуется социальными сетями и постоянно публикует фотографии и видео на своей странице в Instagram. Актриса рассказывает своим фанатам все, что происходит в ее жизни. Несколько минут назад знаменитость разместила фото, на котором запечатлена ее старшая дочка в самолёте. В комментарии к снимку актриса написала: "Вот и подошло наше путешествие к своему логичному завершению)) Ариаша, как и после каждой поездки, сделала гигантский скачок в своём развитии". Также Анна Хилькевич добавила, что пора возвращаться к младшей дочери и супругу. В конце своей публикации знаменитость попросила своих фанатов объяснить ее хейтерам, что она любит детей одинаково.Преданные поклонники актрисы отреагировали моментально и начали писать, что невозможно любить старшего ребенка больше, чем младшего или наоборот. Всего за несколько минут фотография Арианны собрала более 106 тысяч лайков.