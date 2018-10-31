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Анна Хилькевич рассказала, что Париж благотворно повлиял на развитие ее старшей дочери

На своей странице в Instagram Анна Хилькевич рассказала, что Париж весьма благотворно повлиял на развитие ее старшей дочери Арианны. Также актриса сообщила, что они уже возвращаются в Москву.

Анна Хилькевич рассказала, что Париж благотворно повлиял на развитие ее старшей дочери

Анна Хилькевич активно пользуется социальными сетями и постоянно публикует фотографии и видео на своей странице в Instagram. Актриса рассказывает своим фанатам все, что происходит в ее жизни. Несколько минут назад знаменитость разместила фото, на котором запечатлена ее старшая дочка в самолёте. В комментарии к снимку актриса написала: "Вот и подошло наше путешествие к своему логичному завершению)) Ариаша, как и после каждой поездки, сделала гигантский скачок в своём развитии". Также Анна Хилькевич добавила, что пора возвращаться к младшей дочери и супругу. В конце своей публикации знаменитость попросила своих фанатов объяснить ее хейтерам, что она любит детей одинаково.

Анна Хилькевич рассказала, что Париж благотворно повлиял на развитие ее старшей дочери

Преданные поклонники актрисы отреагировали моментально и начали писать, что невозможно любить старшего ребенка больше, чем младшего или наоборот. Всего за несколько минут фотография Арианны собрала более 106 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:50

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