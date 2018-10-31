Маша Распутина показала поклонникам в Instagram идеальную фигуру

Артистка не стала комментировать публикацию, которая за семнадцать часов собрала свыше 1 тысячи отметок «Мне нравится». Многочисленные фанаты Маши Распутиной стали активно комментировать фото, восхищаясь ее красотой. Некоторые сказали, что нельзя быть красивой такой. Другие же заявили, что у певицы фигура, как у восемнадцатилетней девушки.Однако нашлись и те пользователи, которые обратил внимание, что кадр явно обработанный, так как достаточно странный. Одни заметили, что у звезды отсутствует пупок. Другие увидели темное пятно на фото, которое появилось после корректировки.