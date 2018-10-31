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Маша Распутина показала поклонникам в Instagram идеальную фигуру

Известная исполнительница песен Маша Распутина в своем микроблоге Instagram обнародовала фото, на котором она запечатлена в купальнике на берегу моря. Звезда решила продемонстрировать поклонникам, как должна выглядеть женщина в 54 года.

Маша Распутина показала поклонникам в Instagram идеальную фигуру

Артистка не стала комментировать публикацию, которая за семнадцать часов собрала свыше 1 тысячи отметок «Мне нравится». Многочисленные фанаты Маши Распутиной стали активно комментировать фото, восхищаясь ее красотой. Некоторые сказали, что нельзя быть красивой такой. Другие же заявили, что у певицы фигура, как у восемнадцатилетней девушки.

Однако нашлись и те пользователи, которые обратил внимание, что кадр явно обработанный, так как достаточно странный. Одни заметили, что у звезды отсутствует пупок. Другие увидели темное пятно на фото, которое появилось после корректировки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:47

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