Маша Распутина показала поклонникам в Instagram идеальную фигуру
Известная исполнительница песен Маша Распутина в своем микроблоге Instagram обнародовала фото, на котором она запечатлена в купальнике на берегу моря. Звезда решила продемонстрировать поклонникам, как должна выглядеть женщина в 54 года.
Артистка не стала комментировать публикацию, которая за семнадцать часов собрала свыше 1 тысячи отметок «Мне нравится». Многочисленные фанаты Маши Распутиной стали активно комментировать фото, восхищаясь ее красотой. Некоторые сказали, что нельзя быть красивой такой. Другие же заявили, что у певицы фигура, как у восемнадцатилетней девушки.
Однако нашлись и те пользователи, которые обратил внимание, что кадр явно обработанный, так как достаточно странный. Одни заметили, что у звезды отсутствует пупок. Другие увидели темное пятно на фото, которое появилось после корректировки.
Артистка не стала комментировать публикацию, которая за семнадцать часов собрала свыше 1 тысячи отметок «Мне нравится». Многочисленные фанаты Маши Распутиной стали активно комментировать фото, восхищаясь ее красотой. Некоторые сказали, что нельзя быть красивой такой. Другие же заявили, что у певицы фигура, как у восемнадцатилетней девушки.
Однако нашлись и те пользователи, которые обратил внимание, что кадр явно обработанный, так как достаточно странный. Одни заметили, что у звезды отсутствует пупок. Другие увидели темное пятно на фото, которое появилось после корректировки.