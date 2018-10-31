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Во Франции дизельные автомобили исчезнут с 2024 года

Правительство Франции приняло циркуляр А86, согласно которому с дорог страны с 2024 года исчезнут дизельные автомобили. Депутаты также предложили уже со следующего запретить въезда в Париж машин с дизельными двигателями.

Во Франции дизельные автомобили исчезнут с 2024 года

Эксперты отмечают, что во Франции за последнее время количество автомобилей, работающих на дизельном топливе, не значительно, но сократилось. Отмечается, что время, когда власти поощряли владельцев таких машин из-за относительно низких выбросов углекислого газа, уже прошло. Свежие результаты анализов показывают, что выбросы в атмосферу от таких транспортных средств все равно остаются высокими. К тому же, литр дизельного топлива сейчас стоит дороже литра бензина, что нивелировало и экономическую целесообразность.

В правительстве приняли решение разослать владельцам автомобилей опознавательные знаки «Crit’air», на которых будет обозначена дата их запрета. Автомобили до 2001 года выпуска «сойдут с дистанции» в июле следующего года, остальные — позже. К 2024 году исчезнут все, даже самые современные модели с особыми системами очистки.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:34

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