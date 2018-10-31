Во Франции дизельные автомобили исчезнут с 2024 года
Правительство Франции приняло циркуляр А86, согласно которому с дорог страны с 2024 года исчезнут дизельные автомобили. Депутаты также предложили уже со следующего запретить въезда в Париж машин с дизельными двигателями.
Эксперты отмечают, что во Франции за последнее время количество автомобилей, работающих на дизельном топливе, не значительно, но сократилось. Отмечается, что время, когда власти поощряли владельцев таких машин из-за относительно низких выбросов углекислого газа, уже прошло. Свежие результаты анализов показывают, что выбросы в атмосферу от таких транспортных средств все равно остаются высокими. К тому же, литр дизельного топлива сейчас стоит дороже литра бензина, что нивелировало и экономическую целесообразность.
В правительстве приняли решение разослать владельцам автомобилей опознавательные знаки «Crit’air», на которых будет обозначена дата их запрета. Автомобили до 2001 года выпуска «сойдут с дистанции» в июле следующего года, остальные — позже. К 2024 году исчезнут все, даже самые современные модели с особыми системами очистки.
Эксперты отмечают, что во Франции за последнее время количество автомобилей, работающих на дизельном топливе, не значительно, но сократилось. Отмечается, что время, когда власти поощряли владельцев таких машин из-за относительно низких выбросов углекислого газа, уже прошло. Свежие результаты анализов показывают, что выбросы в атмосферу от таких транспортных средств все равно остаются высокими. К тому же, литр дизельного топлива сейчас стоит дороже литра бензина, что нивелировало и экономическую целесообразность.
В правительстве приняли решение разослать владельцам автомобилей опознавательные знаки «Crit’air», на которых будет обозначена дата их запрета. Автомобили до 2001 года выпуска «сойдут с дистанции» в июле следующего года, остальные — позже. К 2024 году исчезнут все, даже самые современные модели с особыми системами очистки.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:34