Во Франции дизельные автомобили исчезнут с 2024 года





Эксперты отмечают, что во Франции за последнее время количество автомобилей, работающих на дизельном топливе, не значительно, но сократилось. Отмечается, что время, когда власти поощряли владельцев таких машин из-за относительно низких выбросов углекислого газа, уже прошло. Свежие результаты анализов показывают, что выбросы в атмосферу от таких транспортных средств все равно остаются высокими. К тому же, литр дизельного топлива сейчас стоит дороже литра бензина, что нивелировало и экономическую целесообразность.В правительстве приняли решение разослать владельцам автомобилей опознавательные знаки «Crit’air», на которых будет обозначена дата их запрета. Автомобили до 2001 года выпуска «сойдут с дистанции» в июле следующего года, остальные — позже. К 2024 году исчезнут все, даже самые современные модели с особыми системами очистки.