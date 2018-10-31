Саша Черно подает в суд на тренера и блогера Елену Санжаровскую

«Давно пора! Чтобы следующий раз каждый думал о том, что он говорит на всю страну!» - написал один из фанатов Александры Черно в Сети.





Не секрет, что Александра Черно и Иосиф Оганесян несколько дней назад подали заявление в ЗАГС и сейчас вовсю готовятся к свадьбе. По словам будущих молодоженов, вскоре после официального оформления брака они намерены заняться вопросом потомства, и сейчас это их заботит даже больше, чем приближающееся бракосочетание.Всем известно, что у Саши имеются очень большие проблемы с лишним весом. Девушка даже участвовала в программе «Перезагрузка», где ей удалось сбросить несколько килограмм. Впрочем, сброшенный вес очень быстро вернулся обратно. До свадьбы Черно планирует похудеть как минимум на 15 килограмм, чтобы потом ей было проще забеременеть и вынашивать первенца.Многим телезрителям реалити-шоу «Дома-2» известно, что у Александры Черно довольно часто во время программы «Перезагрузка» возникали конфликты с критиками. Частой гостьей съемочной площадки телепроекта является тренер и блогер Елена Санжаровская. Блондинка неоднократно негативно высказывалась в адрес Саши, что, как оказалось, очень задевало участницу телестройки, несмотря даже на то, что Лена всегда спешила извиниться перед ней.И вот несколько часов назад в социальных сетях появилась информация о том, что Елена Санжаровская снова принизила и смешала с грязью Александру Черно. Тренер прошлась по всем минусам участницы «Дома-2» и опозорила ее перед поклонниками. И вот теперь будущая невеста решила не прощать своей обидчице оскорблений.Саша написала на официальной страничке реалити-шоу «Дом-2», что планирует обратиться в суд, чтобы государственные органы установили Елене объективное и справедливое наказание. На данный момент не известно, знает ли о решении Черно сама Санжаровская, но многие поклонники возлюбленной Иосифа Оганесяна поспешили поддержать намерения девушки.