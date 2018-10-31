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Ученые развеяли мифы о зачатии и назвали реальные способы забеременеть

Английские ученые развеяли мифы, связанные с зачатием ребенка и назвали реальные способы забеременеть. Подробности опубликованы в журнале The Sun.

Ученые развеяли мифы о зачатии и назвали реальные способы забеременеть

Ученые провели исследование и выяснили, что в организме женщины сперматозоиды могут «жить» до 7 дней, поэтому занятие сексом за 14 дней до предполагаемой овуляции увеличивает вероятность успешного зачатия в разы. К слову, данные, которые показывает приложение «Женский календарь», не всегда бывают точными. Эксперты советуют пользоваться специальными тестами, таким образом, женщина сможет избежать разочарования. Также существует мнение об определенной позиции во время занятий любовью, способствующей зачатию, и некоторые поднимают ноги вверх после близости, однако это никак не влияет на успех. По словам экспертов, к успешному зачатию приводят особые женские вагинальные выделения, которые вырабатываются при условии, если партнер действительно желанный. В этом случае сперма находится в более комфортных условиях. Что касается оргазма, то он никак не влияет на зачатие.

Чтобы увеличить шансы забеременеть, медики рекомендуют следить за питанием, исключить или снизить употребление алкогольных напитков, и тщательно следить за массой тела. Если вес ниже среднего или слишком велик, тогда это может говорить о проблемах с гормонами, и как следствие, о невозможности зачатия ребенка. Для мужчин также имеются некоторые рекомендации. Желательно носить свободное нижнее белье, чтобы сохранять оптимальную температуру для сперматозоидов в 35 градусов. Еще действенный способ - это принимать ванну с прохладной водой. Также следует избегать стрессов и бросить курить, так как сигаретный дым сужает сосуды, что приводит к недостатку кровообращения в матке женщины и снижает количество сперматозоидов.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:41

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