Эксперты советуют не пользоваться туалетной бумагой





Исследователи заявили, что в ходе эксперимента им удалось выяснить, что использование туалетной бумаги может привести к различным заболеваниям. Специалисты считают, что ряд болезней может быть связан с тем, что бумажное изделие, которое используется в санитарно-гигиенических целях, не может полностью очистить интимные места от продуктов жизнедеятельности организма. В первую очередь, использование туалетной бумаги может вызвать инфекцию мочеполового пути и геморрой.Также эксперты сообщили, что если эти заболевания уже появились, то использование туалетной бумаги может еще больше усилить их симптомы и вызвать другую инфекцию. Специалисты пришли к выводу, что бумажное изделие нужно заменить на биде.