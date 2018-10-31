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Эксперты советуют не пользоваться туалетной бумагой

Специалисты провели исследование, которое касалось использования туалетной бумаги. Эксперты пришли к выводу, что необходимо отказаться пользоваться бумажным изделием ради здоровья, сообщает таблоид The Sun.

Эксперты советуют не пользоваться туалетной бумагой

Исследователи заявили, что в ходе эксперимента им удалось выяснить, что использование туалетной бумаги может привести к различным заболеваниям. Специалисты считают, что ряд болезней может быть связан с тем, что бумажное изделие, которое используется в санитарно-гигиенических целях, не может полностью очистить интимные места от продуктов жизнедеятельности организма. В первую очередь, использование туалетной бумаги может вызвать инфекцию мочеполового пути и геморрой.

Также эксперты сообщили, что если эти заболевания уже появились, то использование туалетной бумаги может еще больше усилить их симптомы и вызвать другую инфекцию. Специалисты пришли к выводу, что бумажное изделие нужно заменить на биде.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:23

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