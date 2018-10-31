Певица Рианна продвигает свой бренд нижнего белья
Известная певица Рианна решила создать свой бренд одежды. Артистка снялась в фотоссесии для собственной марки нижнего белья Savage x Fenty.
Кроме традиционных снимков Рианна появилась в данном амплуа в рекламном видеоролике. Певица в легком кружевном нижнем комплекте выглядит просто потрясающе, добавив образу романтичности тоненькой фатой.
Сама же знаменитость неоднократно подчеркивала, что её разработки рассчитаны для любой женской фигуры и образа. По словам Рианны, каждая девушка должна иметь возможность выглядеть привлекательно.
Кроме традиционных снимков Рианна появилась в данном амплуа в рекламном видеоролике. Певица в легком кружевном нижнем комплекте выглядит просто потрясающе, добавив образу романтичности тоненькой фатой.
Сама же знаменитость неоднократно подчеркивала, что её разработки рассчитаны для любой женской фигуры и образа. По словам Рианны, каждая девушка должна иметь возможность выглядеть привлекательно.