Певица Рианна продвигает свой бренд нижнего белья





Кроме традиционных снимков Рианна появилась в данном амплуа в рекламном видеоролике. Певица в легком кружевном нижнем комплекте выглядит просто потрясающе, добавив образу романтичности тоненькой фатой.Сама же знаменитость неоднократно подчеркивала, что её разработки рассчитаны для любой женской фигуры и образа. По словам Рианны, каждая девушка должна иметь возможность выглядеть привлекательно.