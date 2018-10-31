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Из магазина «Пятерочка» в Питере украли картонную Ольгу Бузову

В Сети начался настоящий флэшмоб «укради Бузову», инициированный пользователем Twitter под ником «хянинен», который опубликовал в своей ленте сообщение, что он украл Ольгу Бузову в «Пятерочке».

На это заявление откликнулись сразу несколько представителей торговой сети: один из них поблагодарил пользователя, а другой попросил вернуть Ольгу и в следующий раз бороться за нее честно, сопроводив свою просьбу кадром из шоу «Замуж за Бузову».

Из магазина «Пятерочка» в Питере украли картонную Ольгу Бузову

Немногим позже в Интернет попала запись самого похищения, правда, не известно имеет ли вышеупомянутый «хянинен» отношение к этому дерзкому похищению.

Из магазина «Пятерочка» в Питере украли картонную Ольгу Бузову

Кража Бузовой оказалась «заразной», и у «хянинена» появились подражатели, которые при этом не понимают, зачем им картонная Бузова.

Из магазина «Пятерочка» в Питере украли картонную Ольгу Бузову

В Сети также стали появляться «фотожабы» на эту тему, которая обещает получить самое широкое распространение. Впрочем, все к чему «прикасается» Ольга Бузова, тут же становится популярным, даже если знаменитость эта картонная.

Из магазина «Пятерочка» в Питере украли картонную Ольгу Бузову

Ранее в Сети появилась шуточная информация о том, что Ольга Бузова устроилась работать в «Пятерочку».




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:01

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