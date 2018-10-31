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LG разрабатывает смартфон с шестью камерами

Южнокорейский производитель электроники и бытовой техники LG Electronics разрабатывает смартфон с шестью камерами. Его планируют представить общественности уже в следующем году.

LG разрабатывает смартфон с шестью камерами

Соответствующий патент, презентованный неделей ранее, продемонстрировал три схожих между собой смартфона, различающихся величиной экранов и имеющих равномерные верхние и нижние рамки. Для новых гаджетов предусмотрено оснащение четырьмя тыльными и двумя фронтальными камерами со светодиодными вспышками. Подготавливаемые к выходу во втором полугодии 2019 года, все три мобильных аппарата получат датчики для снятия отпечатков пальцев, месторасположением которых станут задние панели устройств.

По словам экспертов, разрабатываемые LG смартфоны с шестью камерами будут подобны Huawei Mate 20.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:00

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