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Денис Лебедев назвал уличного пса «Бусинкой» в честь Ольги Бузовой

Предприимчивый сыровар из Суздаля Денис Лебедев так и не оставляет надежд на восстановление отношений с певицей Ольгой Бузовой. Вот только не все его действия вызывают одобрение.

Денис Лебедев назвал уличного пса «Бусинкой» в честь Ольги Бузовой

После завершения проекта «Замуж за Бузову» Ольга узнала много новой информации о победителе Денисе. В итоге правда об изменах, наркозависимости, о большом количестве лжи побудила Ольгу разорвать отношения с сыроваром. Яркий предприниматель не оставляет надежд добиться сердца певицы и через свою страницу Instagram пытается опровергнуть факты увлечения наркотиками и избиения бывшей жены.

Каждый день Денис постит записи, адресованные ведущей, в которых старается доказать свою безграничную любовь и преданность Ольге. Но, буквально недавно Денис не рассчитал усилия и вместо очередного признания в любви опубликовал запись, в которой сопоставил Ольгу Бузову с дворовым псом.

На странице Лебедева появилось новое видео, в котором он мило треплет за ушко уличную собаку. При этом он называет животное «Бусинкой», хотя таким именем во время участия в шоу «Замуж за Бузову» он постоянно называл Ольгу, и в итоге к нему привыкла сама певица.

Денис Лебедев назвал уличного пса «Бусинкой» в честь Ольги Бузовой

Это видео до глубины души оскорбило фолловеров Бузовой, и от них посыпались гневные комментарии в адрес Лебедева, в которых они возмущались тем, что сыровар позволил себе назвать бродячую собаку именем, которым совсем недавно называл свою ненаглядную.

«Оборзел сырник!», - и это один из мягких комментариев.

Поклонники певицы заключили, что таким образом Денис вряд ли вернет отношения с Ольгой. Также фанаты Ольги предложили предпринимателю приступить к реальным действиям для возвращения возлюбленной, а не заниматься бессмысленным выкладыванием записей в соцсетях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:09

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