Samsung запустил программу обмена старых смартфонов на новые через интернет





На данный момент акция доступна лишь для жителей Москвы и столичного региона. В программе участвуют флагманские модели Galaxy Note9 и Galaxy S9, а также смартфон Galaxy A7, оснащенный тремя камерами. Производитель отмечает, что это первая в России акция trade-in, с которой возможно определить выкупную стоимость старого смартфона онлайн и приобрести новый гаджет, не выходя из дома. Кроме того, новая программа не только дает скидку, равную стоимости б/у девайса, но и дарит 10 тысяч рублей.Все условия акции доступны на сайте samsung.com. После выбора необходимой модели смартфона пользователю необходимо заполнить форму состояния старого телефона. После этого покупатель узнает размер предоставляемой скидки. Проверку гаджета и подтверждение размера скидки осуществит курьер магазина.