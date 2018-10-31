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Samsung запустил программу обмена старых смартфонов на новые через интернет

Разработчики компании Samsung расширили действие предложения trade-in. Производитель запустил программу обмена старых смартфонов на новые через интернет. Если раньше пользователи могли сдать б/у гаджет и получить скидки лишь в магазине, то теперь это можно сделать при помощи всемирной паутины.

Samsung запустил программу обмена старых смартфонов на новые через интернет

На данный момент акция доступна лишь для жителей Москвы и столичного региона. В программе участвуют флагманские модели Galaxy Note9 и Galaxy S9, а также смартфон Galaxy A7, оснащенный тремя камерами. Производитель отмечает, что это первая в России акция trade-in, с которой возможно определить выкупную стоимость старого смартфона онлайн и приобрести новый гаджет, не выходя из дома. Кроме того, новая программа не только дает скидку, равную стоимости б/у девайса, но и дарит 10 тысяч рублей.

Все условия акции доступны на сайте samsung.com. После выбора необходимой модели смартфона пользователю необходимо заполнить форму состояния старого телефона. После этого покупатель узнает размер предоставляемой скидки. Проверку гаджета и подтверждение размера скидки осуществит курьер магазина.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:10

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