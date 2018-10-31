Татьяна Африкантова уверена, что Алиана Устиненко (Гобозова) не занималась «волшебством» с Андреем Шабариным





Не секрет, что Африкантова-старшая пытается всеми силами поддерживать к себе интерес телезрителей «Дома-2». Ранее бывшая участница то и дело «проходилась» по своей коллеге по съемочной площадке Ирине Александровне Агибаловой, за что уже понесла наказание в суде. На этот раз Татьяна Владимировна решила затронуть Алиану Устиненко (Гобозову).В одном из своих недавнишних прямых эфиров родственница Марины Африкантовой высказалась о бывшей супруге Александра Гобозова. По словам Татьяны Владимировны, так как Алиана уже несколько раз возвращалась на реалити-шоу, девушка уже хорошо знает все входы и выходы на проект, да и как заработать копеечку на проекте, брюнетке тоже уж явно хорошо известно.Африкантова-старшая убеждена, что Устиненко, у которой есть свой интернет-бизнес и дорогостоящий автомобиль, точно никак не заинтересована в отношениях с «престарелым» Шабариным. Мать Марины искренне уверена в том, что Алиана не занималась «волшебством» с Андреем, и не понимает, как в этот сценарий могли поверить телезрители телепроекта «Дом-2».По мнению Татьяны Владимировной, мужчина, который только и знает, как «залезать в трусы» к новеньким участницам телестройки, точно не может заинтересовать молодую мамочку. Также бывшая участница поспешила подчеркнуть, что Алиана Устиненко после Александра Гобозова явно постарается отыскать себе мужчину покруче, чем «проектный донжуан».По словам Африкантовой-старшей, она хорошо понимает, что ее правда-матка никому не нравится, тем не менее, она не планирует останавливаться и намерена продолжать раскрывать все секреты участников реалити-шоу «Дом-2». К слову, Татьяна Владимировна в свое время даже высказывалась в адрес своей дочери Марины и ее возлюбленного Романа Капаклы.