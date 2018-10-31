Сергей Лазарев трогательно поздравил мать с днем рождения в Instagram





Несколько часов назад Сергей Лазарев опубликовал совместное со своей матерью фото. На снимке они запечатлены улыбающимися радом с тортом. В комментарии к фотографии исполнитель написал: "У моей мамули сегодня День Рождения!!)) моя опора, моя поддержка, моя сила) будь здорова , будь счастлива! И чаще улыбайся))!". Также в конце своего поста Сергей Лазарев признался матери в любви и поблагодарил ее за все, что она сделала для него.Пользователи Сети присоединились к поздравлениям исполнителя и написали множество комплиментов его родительницы. Также подписчики певца отметили, как молодо выглядит его мама. Всего за несколько десятков минут пост Сергея Лазарева набрал более 83 тысячи отметок "Мне нравится".