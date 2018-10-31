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Сергей Лазарев трогательно поздравил мать с днем рождения в Instagram

Знаменитый исполнитель Сергей Лазарев трогательно поздравил свою мать с днем рождения. Соответствующий пост появился в социальной сети Instagram на странице певца.

Сергей Лазарев трогательно поздравил мать с днем рождения в Instagram

Несколько часов назад Сергей Лазарев опубликовал совместное со своей матерью фото. На снимке они запечатлены улыбающимися радом с тортом. В комментарии к фотографии исполнитель написал: "У моей мамули сегодня День Рождения!!)) моя опора, моя поддержка, моя сила) будь здорова , будь счастлива! И чаще улыбайся))!". Также в конце своего поста Сергей Лазарев признался матери в любви и поблагодарил ее за все, что она сделала для него.

Сергей Лазарев трогательно поздравил мать с днем рождения в Instagram

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям исполнителя и написали множество комплиментов его родительницы. Также подписчики певца отметили, как молодо выглядит его мама. Всего за несколько десятков минут пост Сергея Лазарева набрал более 83 тысячи отметок "Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:12

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