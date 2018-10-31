Сергей Лазарев трогательно поздравил мать с днем рождения в Instagram
Знаменитый исполнитель Сергей Лазарев трогательно поздравил свою мать с днем рождения. Соответствующий пост появился в социальной сети Instagram на странице певца.
Несколько часов назад Сергей Лазарев опубликовал совместное со своей матерью фото. На снимке они запечатлены улыбающимися радом с тортом. В комментарии к фотографии исполнитель написал: "У моей мамули сегодня День Рождения!!)) моя опора, моя поддержка, моя сила) будь здорова , будь счастлива! И чаще улыбайся))!". Также в конце своего поста Сергей Лазарев признался матери в любви и поблагодарил ее за все, что она сделала для него.
Пользователи Сети присоединились к поздравлениям исполнителя и написали множество комплиментов его родительницы. Также подписчики певца отметили, как молодо выглядит его мама. Всего за несколько десятков минут пост Сергея Лазарева набрал более 83 тысячи отметок "Мне нравится".
Несколько часов назад Сергей Лазарев опубликовал совместное со своей матерью фото. На снимке они запечатлены улыбающимися радом с тортом. В комментарии к фотографии исполнитель написал: "У моей мамули сегодня День Рождения!!)) моя опора, моя поддержка, моя сила) будь здорова , будь счастлива! И чаще улыбайся))!". Также в конце своего поста Сергей Лазарев признался матери в любви и поблагодарил ее за все, что она сделала для него.
Пользователи Сети присоединились к поздравлениям исполнителя и написали множество комплиментов его родительницы. Также подписчики певца отметили, как молодо выглядит его мама. Всего за несколько десятков минут пост Сергея Лазарева набрал более 83 тысячи отметок "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:12