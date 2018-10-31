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Учёные: Молодёжь чаше умирает летом, а старики - зимой

Британские учёные установили, что молодые люди чаще умирают в летний период, а старики – зимой. Эксперты надеются, что их исследования помогут улучшить стратегию здравоохранения.

Учёные: Молодёжь чаше умирает летом, а старики - зимой

По словам экспертов, смертность в течение года варьируется, однако информации, с чем это связано, не достаточно. В связи с этим учёные провели исследование, рассмотрев данные 86 миллионов смертей в период с 1980 по 2016 годы, выявив ряд закономерностей. В частности, они установили, что люди моложе 45 лет чаще всего умирали летом от полученных травм. В то время, как среди пожилых людей смертность повышена в зимний период, так как они плохо переносят простудные заболевания.

При этом учёные отмечают, что в данном случае каждый регион следует рассматривать отдельно, поскольку в странах с холодным климатом у жителей часто наблюдается сужение кровеносных сосудов, что увеличивает нагрузку на сердце и повышается риск инфарктов. Эксперты предлагают в борьбе за продолжительность жизни применять современную технику, к примеру, использовать датчики, контролирующие жизненно важные показатели, или устанавливать камеры в домах.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 12:40

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