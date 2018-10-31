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Блогер протестировал новый iPhone XS Max, сбросив его в трубу атомной станции

Блогер, зарегистрированный на YouTube-канале под ником TechRax, протестировал новую модель iPhone XS Max на прочность, сбросив её в трубу запустелой атомной станции высотой около 160 метров.

Блогер протестировал новый iPhone XS Max, сбросив его в трубу атомной станции

Видеоролик демонстрирует процесс доставки квадрокоптером нового iPhone XS Max к трубе атомной станции и непосредственно сбрасывание. Пролетев вниз около полуминуты, девайс с грохотом упал на землю. Блогер подобрал гаджет и продемонстрировал, что на нём оказалось лишь несколько трещинок, не повлиявших на функциональность.


В комментариях YouTube-пользователи восхитились качеством iPhone XS Max, отметив, что иные мобильные телефоны порой бьются вдребезги, просто выскальзывая из рук.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:39

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