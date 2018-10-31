Блогер протестировал новый iPhone XS Max, сбросив его в трубу атомной станции





Видеоролик демонстрирует процесс доставки квадрокоптером нового iPhone XS Max к трубе атомной станции и непосредственно сбрасывание. Пролетев вниз около полуминуты, девайс с грохотом упал на землю. Блогер подобрал гаджет и продемонстрировал, что на нём оказалось лишь несколько трещинок, не повлиявших на функциональность.В комментариях YouTube-пользователи восхитились качеством iPhone XS Max, отметив, что иные мобильные телефоны порой бьются вдребезги, просто выскальзывая из рук.